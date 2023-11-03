«Северный десант» попросил Путина построить полигон для тренировок в Арктике

«Северный десант» Петермана попросил Путина построить полигон для тренировок в Арктике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Участник проекта авторитетного бизнесмена из Нижневартовска Александра Петермана «Северный десант» Петр Мамонтов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь построить тренировочный полигон в Арктике. Он сделал это во время встречи с ОНФ в ходе празднования Дня народного единства в Москве, видеозапись была опубликована телеканалом «Россия 24».

«Я являюсь не только членом ОНФ, но и членом арктического экспедиционного проекта „Северный десант“, который базируется в моей родной Югре, в городе Нижневартовске. () Это, в первую очередь, арктические экспедиции, испытания применения оружия, техники нашей российской, средств связи, навигации, питания. Все это мы делаем совместно со спецподразделениями Министерства обороны, ФСБ, ФСО. Мы знаем, как вы относитесь к русской Арктике. За Арктикой наше будущее. Владимир Владимирович, там необходим полигон. У нас есть реальное конкретное предложение по строительству такого полигона в Югре с привлечением частного капитала. Просим вас рассмотреть наше предложение», — обратился к президенту активист.

Глава государства уточнил, для чего необходим полигон. Мамонтов пояснил, что он необходим «для подготовки и тренировки». Путин поручил помощникам взять контакты югорчанина для дальнейшей связи.

Проект Петермана «Северный десант» был известен испытаниями техники, амуниции и оружия на Крайнем Севере при поддержке Минобороны и силовых ведомств. Однако в последнее время об арктических экспедициях Петермана, в которых он обычно участвует сам, не было слышно.

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