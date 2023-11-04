Путин поддержал строительство мечети рядом с главным храмом Вооруженных сил РФ

Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Владимир Путин отметил, что православные и мусульмане вместе сражаются в зоне СВО Фото:

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение построить мечеть в парке «Патриот». В 2020 году там был освящен патриарший собор Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ.

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После церемонии председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин пригласил Путина принять участие в открытии памятного камня на месте строительства мечети. «Хорошая идея», — сказал в ответ Путин. Он подчеркнул, что православные и мусульмане вместе сражаются в зоне СВО.

Парк «Патриот» — военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС Российской Федерации. Он находится в подмосковной Кубинке. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне там завершилось строительство главного храма Вооруженных сил РФ. Его освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение построить мечеть в парке «Патриот». В 2020 году там был освящен патриарший собор Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ. Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После церемонии председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин пригласил Путина принять участие в открытии памятного камня на месте строительства мечети. «Хорошая идея», — сказал в ответ Путин. Он подчеркнул, что православные и мусульмане вместе сражаются в зоне СВО. Парк «Патриот» — военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС Российской Федерации. Он находится в подмосковной Кубинке. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне там завершилось строительство главного храма Вооруженных сил РФ. Его освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...