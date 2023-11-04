Путин поддержал строительство мечети рядом с главным храмом Вооруженных сил РФ

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение построить мечеть в парке «Патриот». В 2020 году там был освящен патриарший собор Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После церемонии председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин пригласил Путина принять участие в открытии памятного камня на месте строительства мечети. «Хорошая идея», — сказал в ответ Путин. Он подчеркнул, что православные и мусульмане вместе сражаются в зоне СВО.
Парк «Патриот» — военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС Российской Федерации. Он находится в подмосковной Кубинке. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне там завершилось строительство главного храма Вооруженных сил РФ. Его освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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