CNN: украинцы верят словам Залужного, а не Зеленского о ситуации на фронте

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о «тупиковой» ситуации на фронте Фото:
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В споре президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте граждане страны верят последнему. Об этом сообщает CNN. Ранее Залужный заявил о «тупиковой» ситуации в конфликте, однако Зеленский с ним не согласился.

Телеканал опросил жителей страны, которые подтвердили усталость от позитивных оценок хода конфликта. «Для многих украинцев недавняя мрачная оценка поля боя украинским военным командованием не стала неожиданностью. <…> Почти каждый вечер Зеленский призывает общественность продолжать верить в потенциальную победу страны. Но для многих украинцев эта цель пока кажется недостижимой», — сообщает CNN.

Ранее Залужный заявил газете The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик. Такое заявление вызвало панические настроения на Западе. Однако Зеленский попытался сгладить картину и сказал, что ситуация «не такая патовая», как ее описал Залужный.

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В споре президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте граждане страны верят последнему. Об этом сообщает CNN. Ранее Залужный заявил о «тупиковой» ситуации в конфликте, однако Зеленский с ним не согласился. Телеканал опросил жителей страны, которые подтвердили усталость от позитивных оценок хода конфликта. «Для многих украинцев недавняя мрачная оценка поля боя украинским военным командованием не стала неожиданностью. <…> Почти каждый вечер Зеленский призывает общественность продолжать верить в потенциальную победу страны. Но для многих украинцев эта цель пока кажется недостижимой», — сообщает CNN. Ранее Залужный заявил газете The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик. Такое заявление вызвало панические настроения на Западе. Однако Зеленский попытался сгладить картину и сказал, что ситуация «не такая патовая», как ее описал Залужный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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