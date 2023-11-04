CNN: украинцы верят словам Залужного, а не Зеленского о ситуации на фронте

04 ноября 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о «тупиковой» ситуации на фронте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В споре президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте граждане страны верят последнему. Об этом сообщает CNN. Ранее Залужный заявил о «тупиковой» ситуации в конфликте, однако Зеленский с ним не согласился. Телеканал опросил жителей страны, которые подтвердили усталость от позитивных оценок хода конфликта. «Для многих украинцев недавняя мрачная оценка поля боя украинским военным командованием не стала неожиданностью. <…> Почти каждый вечер Зеленский призывает общественность продолжать верить в потенциальную победу страны. Но для многих украинцев эта цель пока кажется недостижимой», — сообщает CNN . Ранее Залужный заявил газете The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик. Такое заявление вызвало панические настроения на Западе. Однако Зеленский попытался сгладить картину и сказал, что ситуация «не такая патовая», как ее описал Залужный.

В споре президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте граждане страны верят последнему. Об этом сообщает CNN. Ранее Залужный заявил о «тупиковой» ситуации в конфликте, однако Зеленский с ним не согласился. Телеканал опросил жителей страны, которые подтвердили усталость от позитивных оценок хода конфликта. «Для многих украинцев недавняя мрачная оценка поля боя украинским военным командованием не стала неожиданностью. <…> Почти каждый вечер Зеленский призывает общественность продолжать верить в потенциальную победу страны. Но для многих украинцев эта цель пока кажется недостижимой», — сообщает CNN. Ранее Залужный заявил газете The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик. Такое заявление вызвало панические настроения на Западе. Однако Зеленский попытался сгладить картину и сказал, что ситуация «не такая патовая», как ее описал Залужный.