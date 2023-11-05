В аэропорте ХМАО самолет выкатился со взлетной полосы

06 ноября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» сошел со взлетной полосы в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Ханты-Мансийска (ХМАО) самолет выкатился со взлетной полосы. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «Аэропорт Ханты-Мансийска 6 ноября. При развороте на 180 градусов произошло выкатывание со взлетно-посадочной полосы на закрытую в связи с обледенением РД А. По докладу экипажа коэффициент сцепления по краям ВПП не соответствует заявленному. Командир судна запросил тягач для освобождения полосы. Самолет отбуксировали на стоянку», — написали в telegram-канале. После получения сообщения от диспетчера вышки был совершен контрольный замер коэффициента сцепления. Осмотр судно показал, что повреждений нет. Пассажиры высажены штатно. Самолет А-320, RA-73749, рейс AFL1382 летел мз Москвы (Шереметьево) в Ханты-Мансийск. Судно принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Ранее у самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс из Сургута в Самару, в воздухе отключился автопилот. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно при хороших метеоусловиях.

В аэропорту Ханты-Мансийска (ХМАО) самолет выкатился со взлетной полосы. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «Аэропорт Ханты-Мансийска 6 ноября. При развороте на 180 градусов произошло выкатывание со взлетно-посадочной полосы на закрытую в связи с обледенением РД А. По докладу экипажа коэффициент сцепления по краям ВПП не соответствует заявленному. Командир судна запросил тягач для освобождения полосы. Самолет отбуксировали на стоянку», — написали в telegram-канале. После получения сообщения от диспетчера вышки был совершен контрольный замер коэффициента сцепления. Осмотр судно показал, что повреждений нет. Пассажиры высажены штатно. Самолет А-320, RA-73749, рейс AFL1382 летел мз Москвы (Шереметьево) в Ханты-Мансийск. Судно принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Ранее у самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс из Сургута в Самару, в воздухе отключился автопилот. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно при хороших метеоусловиях.