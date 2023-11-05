05 ноября 2023
04 ноября 2023

В аэропорте ХМАО самолет выкатился со взлетной полосы

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, авиакомпания aeroflot
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» сошел со взлетной полосы в ХМАО Фото:

В аэропорту Ханты-Мансийска (ХМАО) самолет выкатился со взлетной полосы. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Аэропорт Ханты-Мансийска 6 ноября. При развороте на 180 градусов произошло выкатывание со взлетно-посадочной полосы на закрытую в связи с обледенением РД А. По докладу экипажа коэффициент сцепления по краям ВПП не соответствует заявленному. Командир судна запросил тягач для освобождения полосы. Самолет отбуксировали на стоянку», — написали в telegram-канале.

После получения сообщения от диспетчера вышки был совершен контрольный замер коэффициента сцепления. Осмотр судно показал, что повреждений нет. Пассажиры высажены штатно. Самолет А-320, RA-73749, рейс AFL1382 летел мз Москвы (Шереметьево) в Ханты-Мансийск. Судно принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее у самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс из Сургута в Самару, в воздухе отключился автопилот. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно при хороших метеоусловиях.

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В аэропорту Ханты-Мансийска (ХМАО) самолет выкатился со взлетной полосы. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «Аэропорт Ханты-Мансийска 6 ноября. При развороте на 180 градусов произошло выкатывание со взлетно-посадочной полосы на закрытую в связи с обледенением РД А. По докладу экипажа коэффициент сцепления по краям ВПП не соответствует заявленному. Командир судна запросил тягач для освобождения полосы. Самолет отбуксировали на стоянку», — написали в telegram-канале. После получения сообщения от диспетчера вышки был совершен контрольный замер коэффициента сцепления. Осмотр судно показал, что повреждений нет. Пассажиры высажены штатно. Самолет А-320, RA-73749, рейс AFL1382 летел мз Москвы (Шереметьево) в Ханты-Мансийск. Судно принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Ранее у самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс из Сургута в Самару, в воздухе отключился автопилот. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно при хороших метеоусловиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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