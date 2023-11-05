Транспортная прокуратура ХМАО отреагировала на сход самолета со взлетной полосы

06 ноября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

По факту схода самолета в ХМАО организовали надзорные мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сургутская транспортная прокуратура (ХМАО) проконтролировала ситуацию в аэропорту Ханты-Мансийска, где со взлетной полосы выкатился самолет. По данному факту организовали надзорные мероприятия. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «В целях следования к месту стоянки, в связи с обледенением взлетно-посадочной полосы, экипажем запрошен буксировочный тягач. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Жалоб и заявлений от пассажиров не поступало. После буксировки судно прошло предполетную проверку и совершило вылет обратно в Москву», — написала прокуратура в telegram-канале. Ранее утром 6 ноября в аэропорту города во время посадки судна авиакомпании «Аэрофлот» произошло выкатывание воздушного транспорта со взлетной полосы. Тогда командир самолета запросил тягач для освобождения полосы. Судно отбуксировали на стоянку.

Сургутская транспортная прокуратура (ХМАО) проконтролировала ситуацию в аэропорту Ханты-Мансийска, где со взлетной полосы выкатился самолет. По данному факту организовали надзорные мероприятия. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «В целях следования к месту стоянки, в связи с обледенением взлетно-посадочной полосы, экипажем запрошен буксировочный тягач. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Жалоб и заявлений от пассажиров не поступало. После буксировки судно прошло предполетную проверку и совершило вылет обратно в Москву», — написала прокуратура в telegram-канале. Ранее утром 6 ноября в аэропорту города во время посадки судна авиакомпании «Аэрофлот» произошло выкатывание воздушного транспорта со взлетной полосы. Тогда командир самолета запросил тягач для освобождения полосы. Судно отбуксировали на стоянку.