05 ноября 2023
04 ноября 2023

Транспортная прокуратура ХМАО отреагировала на сход самолета со взлетной полосы

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту схода самолета в ХМАО организовали надзорные мероприятия Фото:

Сургутская транспортная прокуратура (ХМАО) проконтролировала ситуацию в аэропорту Ханты-Мансийска, где со взлетной полосы выкатился самолет. По данному факту организовали надзорные мероприятия. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«В целях следования к месту стоянки, в связи с обледенением взлетно-посадочной полосы, экипажем запрошен буксировочный тягач. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Жалоб и заявлений от пассажиров не поступало. После буксировки судно прошло предполетную проверку и совершило вылет обратно в Москву», — написала прокуратура в telegram-канале.

Ранее утром 6 ноября в аэропорту города во время посадки судна авиакомпании «Аэрофлот» произошло выкатывание воздушного транспорта со взлетной полосы. Тогда командир самолета запросил тягач для освобождения полосы. Судно отбуксировали на стоянку.

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Сургутская транспортная прокуратура (ХМАО) проконтролировала ситуацию в аэропорту Ханты-Мансийска, где со взлетной полосы выкатился самолет. По данному факту организовали надзорные мероприятия. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «В целях следования к месту стоянки, в связи с обледенением взлетно-посадочной полосы, экипажем запрошен буксировочный тягач. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Жалоб и заявлений от пассажиров не поступало. После буксировки судно прошло предполетную проверку и совершило вылет обратно в Москву», — написала прокуратура в telegram-канале. Ранее утром 6 ноября в аэропорту города во время посадки судна авиакомпании «Аэрофлот» произошло выкатывание воздушного транспорта со взлетной полосы. Тогда командир самолета запросил тягач для освобождения полосы. Судно отбуксировали на стоянку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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