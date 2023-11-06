В свердловском поселке Аять (Невьянский район) пропал мужчина. С 23 октября его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Бучин Константин Андреевич, 38 лет. С 23 октября 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы Константина Бучина: рост — 174 сантиметров, темно-русые с сединой волосы и голубые глаза. Худощавого телосложения. Он, предположительно, был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и бейсболку. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79045447224 (Людмила).
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