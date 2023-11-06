В свердловской области две недели не могут найти мужчину. Фото

07 ноября 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал 23 октября (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В свердловском поселке Аять (Невьянский район) пропал мужчина. С 23 октября его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Бучин Константин Андреевич, 38 лет. С 23 октября 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Константина Бучина: рост — 174 сантиметров, темно-русые с сединой волосы и голубые глаза. Худощавого телосложения. Он, предположительно, был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и бейсболку. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79045447224 (Людмила). Фото: группа «ЛизаАлерт» «ВКонтакте» [https://vk.com/wall-67871781_38372]

В свердловском поселке Аять (Невьянский район) пропал мужчина. С 23 октября его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Бучин Константин Андреевич, 38 лет. С 23 октября 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Константина Бучина: рост — 174 сантиметров, темно-русые с сединой волосы и голубые глаза. Худощавого телосложения. Он, предположительно, был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и бейсболку. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79045447224 (Людмила).