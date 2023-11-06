«Аэрофлот» сделал заявление об инциденте с самолетом в аэропорту ХМАО

В аэропорту Ханты-Мансийска во время посадки самолет «Аэрофлота» заскользил по взлетной полосе. Это произошло из-за низкого сцепления. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба авиакомпании, отрегировав на сообщение об инциденте.
«После посадки самолета, выполнявшего рейс SU 1382 от 6.11.2023, на этапе разворота воздушного судна из-за низкого коэффициента сцепления (не соответствовал заявленному наземными службами аэропорта) произошло кратковременное скольжение. Самолет остался на ВПП [взлетно-посадочной полосе]», — говорится в сообщении.
Командир воздушного судна запросил буксировочный тягач. Это было необходимо, чтобы избежать повторного скольжения.
Ранее URA.RU рассказывало, что транспортная прокуратура ХМАО отреагировала на сход самолета со взлетной полосы. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
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