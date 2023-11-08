Задержанного ФСБ челябинского экс-таможенника не выпустили из СИЗО

Андрей Ерыкалов оставлен в СИЗО до 4 декабря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Задержанный ФСБ бывший ведущий инспектор отдела по контролю за оборотом товаров службы таможенного контроля Челябинской таможни Андрей Ерыкалов, которого вместе с замначальника отдела Владимиром Компанеецом подозревают в связях с контрабандистами, в очередной раз не смог выйти из СИЗО. Об этом URA.RU 8 ноября сообщили в пресс-службе областного суда.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Андрея Ерыкалова. Постановление Калининского райсуда от 3 октября 2023 года, которым Ерыкалову продлен срок содержания под стражей до 4 декабря 2023 года оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Адвокат Ерыкалова в своей апелляционной жалобе просил суд отменить постановление об аресте. По его мнению, его клиенту необходимо было избрать более мягкую меру пресечения. Жалобу отклонили.

Это уже не первая попытка Ерыкалова покинуть СИЗО. Все предыдущие также остались безуспешными. В начале декабря будет год, как он находится под арестом.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Ерыкалова в начале декабря 2022 года. Через полгода был задержан его непосредственный начальник — Компанеец. Их обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они помогали контрабандистам выводить фуры из зоны таможенного контроля. По неподтвержденной информации, в одной из таких фур контрабандисты перевозили товары военного назначения: тактические шлемы и разгрузочные жилеты.

После задержания Ерыкалов был уволен из-за потери доверия. Он так и не признался в инкриминируемом преступлении. Компанеец же признал вину и продолжает работать.