08 ноября 2023

В Свердловской области пропал 25-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение мужчины неизвестно с 7 ноября Фото:

В Асбестовском городском округе (Свердловская область) пропал 25-летний Владимир Попов. Его местонахождение неизвестно с 7 ноября. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Владимир Михайлович Попов 1998 года рождения. Садовое некоммерческое товарищество (СНТ) „Научный сотрудник“, Асбестовский городской округ, Свердловская область. Вышел из дома 7 ноября и не вернулся», — говорится в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 183 сантиметра, нормальное телосложение, волосы темно-русые, серо-зеленые глаза.

Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга Дарьи 8 (982) 642-78-30.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Асбестовском городском округе (Свердловская область) пропал 25-летний Владимир Попов. Его местонахождение неизвестно с 7 ноября. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Владимир Михайлович Попов 1998 года рождения. Садовое некоммерческое товарищество (СНТ) „Научный сотрудник“, Асбестовский городской округ, Свердловская область. Вышел из дома 7 ноября и не вернулся», — говорится в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 183 сантиметра, нормальное телосложение, волосы темно-русые, серо-зеленые глаза. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга Дарьи 8 (982) 642-78-30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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