Местонахождение мужчины неизвестно с 7 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Асбестовском городском округе (Свердловская область) пропал 25-летний Владимир Попов. Его местонахождение неизвестно с 7 ноября. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Владимир Михайлович Попов 1998 года рождения. Садовое некоммерческое товарищество (СНТ) „Научный сотрудник“, Асбестовский городской округ, Свердловская область. Вышел из дома 7 ноября и не вернулся», — говорится в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 183 сантиметра, нормальное телосложение, волосы темно-русые, серо-зеленые глаза.

Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга Дарьи 8 (982) 642-78-30.