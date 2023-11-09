В Челябинск летит помощник президента РФ Левитин

09 ноября 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Игорь Левитин прибудет в Челябинск на Русский экономический форум в Челябинск Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинск 10 ноября прибудет помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин. Левитин примет участие в Русском экономическом форуме, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона «Участие в пленарной дискуссии „Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России“ примет помощник президента РФ Игорь Левитин. Дискуссия — центральное мероприятие Русского экономического форума, оно состоится 10 ноября. В дискуссии также примут участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщили в пресс-службе правительства. Русский экономический форум будет идти в Челябинске три дня — с 9 по 11 ноября. Первый день будет посвященным региональной тематике, последний — теме молодежи. Центральным днем станет 10 ноября.

В Челябинск 10 ноября прибудет помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин. Левитин примет участие в Русском экономическом форуме, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона «Участие в пленарной дискуссии „Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России“ примет помощник президента РФ Игорь Левитин. Дискуссия — центральное мероприятие Русского экономического форума, оно состоится 10 ноября. В дискуссии также примут участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщили в пресс-службе правительства. Русский экономический форум будет идти в Челябинске три дня — с 9 по 11 ноября. Первый день будет посвященным региональной тематике, последний — теме молодежи. Центральным днем станет 10 ноября.