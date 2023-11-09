В Челябинск летит помощник президента РФ Левитин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, левитин игорь
Игорь Левитин прибудет в Челябинск на Русский экономический форум в Челябинск Фото:

В Челябинск 10 ноября прибудет помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин. Левитин примет участие в Русском экономическом форуме, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона

«Участие в пленарной дискуссии „Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России“ примет помощник президента РФ Игорь Левитин. Дискуссия — центральное мероприятие Русского экономического форума, оно состоится 10 ноября. В дискуссии также примут участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщили в пресс-службе правительства.

Русский экономический форум будет идти в Челябинске три дня — с 9 по 11 ноября. Первый день будет посвященным региональной тематике, последний — теме молодежи. Центральным днем станет 10 ноября.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинск 10 ноября прибудет помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин. Левитин примет участие в Русском экономическом форуме, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона «Участие в пленарной дискуссии „Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России“ примет помощник президента РФ Игорь Левитин. Дискуссия — центральное мероприятие Русского экономического форума, оно состоится 10 ноября. В дискуссии также примут участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщили в пресс-службе правительства. Русский экономический форум будет идти в Челябинске три дня — с 9 по 11 ноября. Первый день будет посвященным региональной тематике, последний — теме молодежи. Центральным днем станет 10 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...