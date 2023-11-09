Политолог объяснил, зачем Путин посетил детский онкоцентр

Политолог Майоров: Путин показал, что в стране налажено здравоохранение
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Приезд Путина в онкоцентр важен для привлечения молодых специалистов, заявил политолог Фото:

Президент России Владимир Путин своим визитом в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева показал, что в стране налажено здравоохранение, а также привлек внимание молодых специалистов. Об этом заявил доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров.

«Президент, посетив Центр имени Дмитрия Рогачева, делает акцент на том, что сильно бояться чего-то не стоит, ведь наше здравоохранение в целом налажено», — сказал Майоров в интервью изданию «Ридус». Он также добавил, что приезд Путина важен для привлечения молодых специалистов, поскольку посещение медучреждений президентом влияет на их выбор профессии в будущем.

Путин посетил онкоцентр Рогачева 8 ноября. Он навестил маленьких пациентов медучреждения и вручил им подарки, передает «МК». Президент также посетил палаты реабилитации и лечебной терапии, где успел пообщаться с онкобольным мальчиком Вадимом и его мамой. Вадим спрятался от Путина под одеяло.

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Президент России Владимир Путин своим визитом в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева показал, что в стране налажено здравоохранение, а также привлек внимание молодых специалистов. Об этом заявил доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров. «Президент, посетив Центр имени Дмитрия Рогачева, делает акцент на том, что сильно бояться чего-то не стоит, ведь наше здравоохранение в целом налажено», — сказал Майоров в интервью изданию «Ридус». Он также добавил, что приезд Путина важен для привлечения молодых специалистов, поскольку посещение медучреждений президентом влияет на их выбор профессии в будущем. Путин посетил онкоцентр Рогачева 8 ноября. Он навестил маленьких пациентов медучреждения и вручил им подарки, передает «МК». Президент также посетил палаты реабилитации и лечебной терапии, где успел пообщаться с онкобольным мальчиком Вадимом и его мамой. Вадим спрятался от Путина под одеяло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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