Политолог объяснил, зачем Путин посетил детский онкоцентр Политолог Майоров: Путин показал, что в стране налажено здравоохранение 09 ноября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 + Приезд Путина в онкоцентр важен для привлечения молодых специалистов, заявил политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин своим визитом в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева показал, что в стране налажено здравоохранение, а также привлек внимание молодых специалистов. Об этом заявил доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров. «Президент, посетив Центр имени Дмитрия Рогачева, делает акцент на том, что сильно бояться чего-то не стоит, ведь наше здравоохранение в целом налажено», — сказал Майоров в интервью изданию «Ридус». Он также добавил, что приезд Путина важен для привлечения молодых специалистов, поскольку посещение медучреждений президентом влияет на их выбор профессии в будущем. Путин посетил онкоцентр Рогачева 8 ноября. Он навестил маленьких пациентов медучреждения и вручил им подарки, передает « МК ». Президент также посетил палаты реабилитации и лечебной терапии, где успел пообщаться с онкобольным мальчиком Вадимом и его мамой. Вадим спрятался от Путина под одеяло. Президент России Владимир Путин своим визитом в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева показал, что в стране налажено здравоохранение, а также привлек внимание молодых специалистов. Об этом заявил доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров. «Президент, посетив Центр имени Дмитрия Рогачева, делает акцент на том, что сильно бояться чего-то не стоит, ведь наше здравоохранение в целом налажено», — сказал Майоров в интервью изданию «Ридус». Он также добавил, что приезд Путина важен для привлечения молодых специалистов, поскольку посещение медучреждений президентом влияет на их выбор профессии в будущем. Путин посетил онкоцентр Рогачева 8 ноября. Он навестил маленьких пациентов медучреждения и вручил им подарки, передает «МК». Президент также посетил палаты реабилитации и лечебной терапии, где успел пообщаться с онкобольным мальчиком Вадимом и его мамой. Вадим спрятался от Путина под одеяло. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям