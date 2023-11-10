10 ноября 2023

В поселке ХМАО власти построят новую дорогу на кладбище

В Горноправдинске (ХМАО) появится новая дорога на кладбище
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кладбище и похороны. Тюмень, могилы, надгробия, похороны, кладбище
Новая дорога на поселковый погост в Горноправдинске обойдется в 5,7 млн рублей Фото:

Власти Ханты-Мансийского района определились с подрядчиком, который за 5,7 млн рублей займется строительством новой дороги на кладбище в поселке Горноправдинск (ХМАО). Контракт на этот вид работ получило сургутское ООО «КМС-СТРОЙ». Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Подрядчик ООО „КМС-СТРОЙ“ обязуется своевременно по заданию заказчика выполнить работу по объекту: „Строительство дороги к новому кладбищу в поселке Горноправдинск в соответствии с локальным сметным расчетом в сроки, указанные в контракте, и сдать результат работы в заказчику в лице“ Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района „Управление капитального строительства и ремонта“…Цена контракта, —5 млн 777 тысяч рублей», — сказано на Госзакупках.

Уточняется, что работы, включающие в себя отсыпку грунта, установку дорожных плит и обочин,подрядчик должен завершить до 20 декабря этого года. В противном случае, единственного победителя тендера ждут штрафные санкции.

Напомним, ранее жители поселка Горноправдинска пожаловались на то, что им негде хранить тела умерших родственников. По их словам, в поселке есть единственный морг, который считается бесхозным, а новый, открытый при больнице отдали под нужды судмедэкспертов. Из-за этого все тела отправляют в Ханты-Мансийск на вскрытие.

01:22 11.11.2023 Ханты-Мансийский район, Горноправдинск, ХМАО,Югра, кладбище,Госзакупки

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Ханты-Мансийского района определились с подрядчиком, который за 5,7 млн рублей займется строительством новой дороги на кладбище в поселке Горноправдинск (ХМАО). Контракт на этот вид работ получило сургутское ООО «КМС-СТРОЙ». Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Подрядчик ООО „КМС-СТРОЙ“ обязуется своевременно по заданию заказчика выполнить работу по объекту: „Строительство дороги к новому кладбищу в поселке Горноправдинск в соответствии с локальным сметным расчетом в сроки, указанные в контракте, и сдать результат работы в заказчику в лице“ Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района „Управление капитального строительства и ремонта“…Цена контракта, —5 млн 777 тысяч рублей», — сказано на Госзакупках. Уточняется, что работы, включающие в себя отсыпку грунта, установку дорожных плит и обочин,подрядчик должен завершить до 20 декабря этого года. В противном случае, единственного победителя тендера ждут штрафные санкции. Напомним, ранее жители поселка Горноправдинска пожаловались на то, что им негде хранить тела умерших родственников. По их словам, в поселке есть единственный морг, который считается бесхозным, а новый, открытый при больнице отдали под нужды судмедэкспертов. Из-за этого все тела отправляют в Ханты-Мансийск на вскрытие. 01:22 11.11.2023 Ханты-Мансийский район, Горноправдинск, ХМАО,Югра, кладбище,Госзакупки
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...