В поселке ХМАО власти построят новую дорогу на кладбище

Власти Ханты-Мансийского района определились с подрядчиком, который за 5,7 млн рублей займется строительством новой дороги на кладбище в поселке Горноправдинск (ХМАО). Контракт на этот вид работ получило сургутское ООО «КМС-СТРОЙ». Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки».
«Подрядчик ООО „КМС-СТРОЙ“ обязуется своевременно по заданию заказчика выполнить работу по объекту: „Строительство дороги к новому кладбищу в поселке Горноправдинск в соответствии с локальным сметным расчетом в сроки, указанные в контракте, и сдать результат работы в заказчику в лице“ Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района „Управление капитального строительства и ремонта“…Цена контракта, —5 млн 777 тысяч рублей», — сказано на Госзакупках.
Уточняется, что работы, включающие в себя отсыпку грунта, установку дорожных плит и обочин,подрядчик должен завершить до 20 декабря этого года. В противном случае, единственного победителя тендера ждут штрафные санкции.
Напомним, ранее жители поселка Горноправдинска пожаловались на то, что им негде хранить тела умерших родственников. По их словам, в поселке есть единственный морг, который считается бесхозным, а новый, открытый при больнице отдали под нужды судмедэкспертов. Из-за этого все тела отправляют в Ханты-Мансийск на вскрытие.
01:22 11.11.2023 Ханты-Мансийский район, Горноправдинск, ХМАО,Югра, кладбище,Госзакупки
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