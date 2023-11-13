У ученого УрО РАН выманили 5 млн рублей под предлогом утечки данных в институте

14 ноября 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Мужчина отдал мошенникам личные два миллиона, а еще три миллиона взял для них в кредит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук перевел мошенникам около пяти миллионов рублей. Те написали ему в мессенджер, представившись сотрудниками министерства науки и высшего образования, и сообщили об утечке персональных данных в одном из институтов. Чтобы не произошло непоправимое, ученого попросили перечислить деньги, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Как пояснил заявитель, с ним через мессенджер от имени „заместителя министра науки и высшего образования РФ“ связался неизвестный и пояснил, что собеседнику позвонит „куратор ФСБ“ и сообщит „важную информацию“. Затем потерпевшему действительно позвонил лжесиловик и пояснил, что в институте УрО РАН произошла утечка персональных данных, и для предотвращения противоправных действий с ним свяжется „сотрудник ЦБ РФ“», — рассказывают полиции. Дальше общение пошло по стандартной схеме — ненастоящий сотрудник банка сказал ученому, что тот стал жертвой мошенников, и, чтобы сохранить деньги, ему нужно перевести их на безопасные счета. Мужчина перевел сбережения — 1 миллион 880 тысяч рублей. После этого его убедили взять два «зеркальных кредита» почти на три миллиона. Таким образом свердловчанин перечислил мошенникам почти пять миллионов рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Силовики напоминают, что если поступает звонок «от начальника», не нужно беспрекословно следовать его указаниям. В пресс-службе Уральского ГУ ЦБ также напоминают — представители регулятора никогда не звонят сами, они только отвечают на обращения граждан. И тем более не склоняют их к участию в спецоперациях по поимке преступников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук перевел мошенникам около пяти миллионов рублей. Те написали ему в мессенджер, представившись сотрудниками министерства науки и высшего образования, и сообщили об утечке персональных данных в одном из институтов. Чтобы не произошло непоправимое, ученого попросили перечислить деньги, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Как пояснил заявитель, с ним через мессенджер от имени „заместителя министра науки и высшего образования РФ“ связался неизвестный и пояснил, что собеседнику позвонит „куратор ФСБ“ и сообщит „важную информацию“. Затем потерпевшему действительно позвонил лжесиловик и пояснил, что в институте УрО РАН произошла утечка персональных данных, и для предотвращения противоправных действий с ним свяжется „сотрудник ЦБ РФ“», — рассказывают полиции. Дальше общение пошло по стандартной схеме — ненастоящий сотрудник банка сказал ученому, что тот стал жертвой мошенников, и, чтобы сохранить деньги, ему нужно перевести их на безопасные счета. Мужчина перевел сбережения — 1 миллион 880 тысяч рублей. После этого его убедили взять два «зеркальных кредита» почти на три миллиона. Таким образом свердловчанин перечислил мошенникам почти пять миллионов рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Силовики напоминают, что если поступает звонок «от начальника», не нужно беспрекословно следовать его указаниям. В пресс-службе Уральского ГУ ЦБ также напоминают — представители регулятора никогда не звонят сами, они только отвечают на обращения граждан. И тем более не склоняют их к участию в спецоперациях по поимке преступников.