16 ноября 2023

В Пентагоне заявили о необходимости поддержания связи с Шойгу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Ллойд Остин считает, что поддерживать контакты с Сергеем Шойгу (на фото) важно, чтобы справляться с кризисом Фото:

США необходимо поддерживать прямые контакты с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин

«Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России. И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом», — заявил Ллойд Остин на брифинге, сообщает пресс-служба Пентагона.

Ранее Франция заявляла о готовности вести диалог с властями России. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал о желании встретиться с министром обороны РФ. По его словам, ранее переговоры с Шойгу помогали в предотвращении конфликтов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США необходимо поддерживать прямые контакты с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин «Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России. И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом», — заявил Ллойд Остин на брифинге, сообщает пресс-служба Пентагона. Ранее Франция заявляла о готовности вести диалог с властями России. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал о желании встретиться с министром обороны РФ. По его словам, ранее переговоры с Шойгу помогали в предотвращении конфликтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...