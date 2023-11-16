В Пентагоне заявили о необходимости поддержания связи с Шойгу

17 ноября 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин считает, что поддерживать контакты с Сергеем Шойгу (на фото) важно, чтобы справляться с кризисом Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ США необходимо поддерживать прямые контакты с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин «Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России. И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом», — заявил Ллойд Остин на брифинге, сообщает пресс-служба Пентагона. Ранее Франция заявляла о готовности вести диалог с властями России. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал о желании встретиться с министром обороны РФ. По его словам, ранее переговоры с Шойгу помогали в предотвращении конфликтов.

США необходимо поддерживать прямые контакты с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин «Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России. И я считаю, что это важнейшая возможность, которую нам необходимо поддерживать для того, чтобы в дальнейшем справляться с кризисом», — заявил Ллойд Остин на брифинге, сообщает пресс-служба Пентагона. Ранее Франция заявляла о готовности вести диалог с властями России. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал о желании встретиться с министром обороны РФ. По его словам, ранее переговоры с Шойгу помогали в предотвращении конфликтов.