В городе-спутнике Челябинска уничтожают 50-летние ели. Фото

17 ноября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Местные жители утверждают, что елям больше 50 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, начали выкапывать 50-летние ели перед АО «Завод пластмасс». Фотографией инцидента поделились очевидцы в соцсетях. «Кто-нибудь может объяснить, на каком основании выкапываются всеми любимые ели у администрации завода пластмасс, которые радовали нас при въезде в Копейск? И почему при этом не спросили мнение копейчан?», — пишут в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители предположили, что эти ели в ближайшее время будут высажены у олигархов на дачах. Кроме того, многие заявили, что ели, высаженные возле администрации предприятия более 50 лет назад, пересадку не переживут. URA.RU направило запрос в пресс-службы администрации Копейска и предприятия. К моменту публикации новости ответы на них не поступали. На въезде в Копейск выкапывают 50-летние ели Сообщество «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, начали выкапывать 50-летние ели перед АО «Завод пластмасс». Фотографией инцидента поделились очевидцы в соцсетях. «Кто-нибудь может объяснить, на каком основании выкапываются всеми любимые ели у администрации завода пластмасс, которые радовали нас при въезде в Копейск? И почему при этом не спросили мнение копейчан?», — пишут в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители предположили, что эти ели в ближайшее время будут высажены у олигархов на дачах. Кроме того, многие заявили, что ели, высаженные возле администрации предприятия более 50 лет назад, пересадку не переживут. URA.RU направило запрос в пресс-службы администрации Копейска и предприятия. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.