В городе-спутнике Челябинска уничтожают 50-летние ели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз, зима. Челябинск, снег, холод, зима, погода, смог, ели в снегу, климат, мороз, туман, метеоусловия, торшер
Местные жители утверждают, что елям больше 50 лет Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, начали выкапывать 50-летние ели перед АО «Завод пластмасс». Фотографией инцидента поделились очевидцы в соцсетях.

«Кто-нибудь может объяснить, на каком основании выкапываются всеми любимые ели у администрации завода пластмасс, которые радовали нас при въезде в Копейск? И почему при этом не спросили мнение копейчан?», — пишут в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях местные жители предположили, что эти ели в ближайшее время будут высажены у олигархов на дачах. Кроме того, многие заявили, что ели, высаженные возле администрации предприятия более 50 лет назад, пересадку не переживут.

URA.RU направило запрос в пресс-службы администрации Копейска и предприятия. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.

На въезде в Копейск выкапывают 50-летние ели
На въезде в Копейск выкапывают 50-летние ели

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, начали выкапывать 50-летние ели перед АО «Завод пластмасс». Фотографией инцидента поделились очевидцы в соцсетях. «Кто-нибудь может объяснить, на каком основании выкапываются всеми любимые ели у администрации завода пластмасс, которые радовали нас при въезде в Копейск? И почему при этом не спросили мнение копейчан?», — пишут в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители предположили, что эти ели в ближайшее время будут высажены у олигархов на дачах. Кроме того, многие заявили, что ели, высаженные возле администрации предприятия более 50 лет назад, пересадку не переживут. URA.RU направило запрос в пресс-службы администрации Копейска и предприятия. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...