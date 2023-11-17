В Копейске, городе-спутнике Челябинска, начали выкапывать 50-летние ели перед АО «Завод пластмасс». Фотографией инцидента поделились очевидцы в соцсетях.
«Кто-нибудь может объяснить, на каком основании выкапываются всеми любимые ели у администрации завода пластмасс, которые радовали нас при въезде в Копейск? И почему при этом не спросили мнение копейчан?», — пишут в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях местные жители предположили, что эти ели в ближайшее время будут высажены у олигархов на дачах. Кроме того, многие заявили, что ели, высаженные возле администрации предприятия более 50 лет назад, пересадку не переживут.
URA.RU направило запрос в пресс-службы администрации Копейска и предприятия. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.
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