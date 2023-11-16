Пермские власти отказали семье погорельцев во временном жилье

Власти Пермского муниципального округа отказались предоставить временное жилье семье из поселка Мулянка. У семьи сгорели три дома, в одном из них они жили.
«Семья Егоровых с двумя детьми временно жила в доме-бане. Несмотря на рак четвертой стадии глава семьи строил дом для жены и двух дочек. В отдельном доме жила парализованная мать главы семьи, за которой они ухаживали. Дом матери сгорел первым, потом дом-баня и следом новостройка. Все пожары произошли из-за поджогов», — сообщает портал Properm. Егоров обратился в управление жилищных отношений с заявлением о предоставлении временного жилья, но ему отказали.
Причиной для отказала стало то, что его жена и дети прописаны в другом месте, а не там, где сгорел дом. В сгоревшем доме-бане был прописан только сам Егоров. Сейчас семья вынуждена арендовать дом.
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