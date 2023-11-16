16 ноября 2023

Пермские власти отказали семье погорельцев во временном жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Бурова-Петрова. Курган, погорельцы, последствия пожара, сгоревшие дома
У семьи сгорело сразу три дома и не осталось жилья Фото:

Власти Пермского муниципального округа отказались предоставить временное жилье семье из поселка Мулянка. У семьи сгорели три дома, в одном из них они жили.

«Семья Егоровых с двумя детьми временно жила в доме-бане. Несмотря на рак четвертой стадии глава семьи строил дом для жены и двух дочек. В отдельном доме жила парализованная мать главы семьи, за которой они ухаживали. Дом матери сгорел первым, потом дом-баня и следом новостройка. Все пожары произошли из-за поджогов», — сообщает портал Properm. Егоров обратился в управление жилищных отношений с заявлением о предоставлении временного жилья, но ему отказали.

Причиной для отказала стало то, что его жена и дети прописаны в другом месте, а не там, где сгорел дом. В сгоревшем доме-бане был прописан только сам Егоров. Сейчас семья вынуждена арендовать дом.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Пермского муниципального округа отказались предоставить временное жилье семье из поселка Мулянка. У семьи сгорели три дома, в одном из них они жили. «Семья Егоровых с двумя детьми временно жила в доме-бане. Несмотря на рак четвертой стадии глава семьи строил дом для жены и двух дочек. В отдельном доме жила парализованная мать главы семьи, за которой они ухаживали. Дом матери сгорел первым, потом дом-баня и следом новостройка. Все пожары произошли из-за поджогов», — сообщает портал Properm. Егоров обратился в управление жилищных отношений с заявлением о предоставлении временного жилья, но ему отказали. Причиной для отказала стало то, что его жена и дети прописаны в другом месте, а не там, где сгорел дом. В сгоревшем доме-бане был прописан только сам Егоров. Сейчас семья вынуждена арендовать дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...