Раскрыта схема попадания беженцев на границу с Финляндией

«Фонтанка»: российские машины довозят беженцев до границы с Финляндией

21 ноября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

На границе беженцев снабжают велосипедами, сообщает «Фонтанка» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мигранты получают помощь от российских автомобилистов в доставке их к границе с Финляндией. Российские машины используются для транспортировки беженцев, а затем им предоставляются велосипеды для продолжения пути. «До границы беженцев совершенно точно довозят на российских машинах, а затем снабжают их велосипедами», — пишет «Фонтанка». Там добавили, что за время существования проблемы, финские пограничные службы официально зарегистрировали немногим более 400 беженцев. Подавляющее большинство участников чатов для мигрантов выражают стремление найти как можно больше информации о том, что их ожидает во время пути в Финляндию и как сделать его более комфортным. Все же стоит отметить, что участники этих чатов обладают некоторыми финансовыми ресурсами, заключили в издании. Финляндия закрыла часть своей восточной границы с Россией в связи с миграционной ситуацией. С 18 ноября 2023 года будут закрыты пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, и границы в этих местах будут закрыты до 18 февраля 2024 года. Решение было принято из-за нелегальных пересечений границы, и финские пограничники планируют установить ограждения на пограничных пунктах с Россией.

Мигранты получают помощь от российских автомобилистов в доставке их к границе с Финляндией. Российские машины используются для транспортировки беженцев, а затем им предоставляются велосипеды для продолжения пути. «До границы беженцев совершенно точно довозят на российских машинах, а затем снабжают их велосипедами», — пишет «Фонтанка». Там добавили, что за время существования проблемы, финские пограничные службы официально зарегистрировали немногим более 400 беженцев. Подавляющее большинство участников чатов для мигрантов выражают стремление найти как можно больше информации о том, что их ожидает во время пути в Финляндию и как сделать его более комфортным. Все же стоит отметить, что участники этих чатов обладают некоторыми финансовыми ресурсами, заключили в издании. Финляндия закрыла часть своей восточной границы с Россией в связи с миграционной ситуацией. С 18 ноября 2023 года будут закрыты пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, и границы в этих местах будут закрыты до 18 февраля 2024 года. Решение было принято из-за нелегальных пересечений границы, и финские пограничники планируют установить ограждения на пограничных пунктах с Россией.