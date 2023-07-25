Уральская полиция за 200 млн рублей обновит свой автопарк

Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России хочет за 194 млн рублей обновить свой автопарк. Всего на эти деньги предполагается купить 237 легковых машин.
«Товар должен быть новый, без следов коррозии, сколов лакокрасочного покрытия, деформации и механических повреждений. Год выпуска не ранее 2023 года», — сказано в конкурсной документации на портале госзакупок.
Требований к машинам немного: объем двигателя от 1500 до 2000 кубических сантиметров, а также механическая коробка передач. Среднюю стоимость авто оценивают в 817 тысяч рублей. В конкурсной документации подчеркивается, что машины должны быть новыми. Техника должна поступить в парк полиции в срок до 30 ноября 2024 года.
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