Зафиксирован технический сбой на сайте Wildberries

Сбой нарушил функциональность сайта Wildberries
Wildberries в настоящее время ведет работы по устранению технического сбоя на своем сайте. Об этом рассказали в самой компании.
«На сайте Wildberries наблюдается технический сбой», — передает сообщение компании РИА Новости. Там добавили, что специалисты маркетплейса активно работают над быстрым восстановлением функциональности сайта, который временно недоступен из-за технических проблем.
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