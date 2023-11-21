Зафиксирован технический сбой на сайте Wildberries

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Сбой нарушил функциональность сайта Wildberries Фото:

Wildberries в настоящее время ведет работы по устранению технического сбоя на своем сайте. Об этом рассказали в самой компании.

«На сайте Wildberries наблюдается технический сбой», — передает сообщение компании РИА Новости. Там добавили, что специалисты маркетплейса активно работают над быстрым восстановлением функциональности сайта, который временно недоступен из-за технических проблем.

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Wildberries в настоящее время ведет работы по устранению технического сбоя на своем сайте. Об этом рассказали в самой компании. «На сайте Wildberries наблюдается технический сбой», — передает сообщение компании РИА Новости. Там добавили, что специалисты маркетплейса активно работают над быстрым восстановлением функциональности сайта, который временно недоступен из-за технических проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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