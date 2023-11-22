Задолженность по зарплате в России выросла на 22% за месяц

Росстат: работодатели задолжали россиянам 459,9 млн рублей

22 ноября 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

С задолженностью столкнулись менее 1% сотрудников обследуемых компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Общая задолженность по зарплате в РФ за октябрь стала больше на 84 миллиона рублей, или на 22,3%. Об этом сообщил Росстат. По данным ведомства, 1 ноября она составила 459,9 миллиона рублей. «На 1 ноября 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 459,9 миллиона рублей и по сравнению с 1 октября 2023 года увеличилась на 84 миллиона рублей (на 22,3%)», — говорится в сообщении. Информация была предоставлена организациями наблюдаемых видов экономической деятельности. На 1 ноября сумма задолженности за 2023 год составила 216,8 миллиона рублей, в 2022- 88,5 миллиона рублей. С задержанием зарплаты столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций. Чаще всего задолженности появляются в обрабатывающих производствах, меньше всего — в образовании. Ранее сообщалось, что сумма долга россиян за ЖКУ за год выросла на 72 миллиарда рублей, передают «Дни.ру». Председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин заявил, что необходимо поднять зарплаты ради производительности труда.

Общая задолженность по зарплате в РФ за октябрь стала больше на 84 миллиона рублей, или на 22,3%. Об этом сообщил Росстат. По данным ведомства, 1 ноября она составила 459,9 миллиона рублей. «На 1 ноября 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 459,9 миллиона рублей и по сравнению с 1 октября 2023 года увеличилась на 84 миллиона рублей (на 22,3%)», — говорится в сообщении. Информация была предоставлена организациями наблюдаемых видов экономической деятельности. На 1 ноября сумма задолженности за 2023 год составила 216,8 миллиона рублей, в 2022- 88,5 миллиона рублей. С задержанием зарплаты столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций. Чаще всего задолженности появляются в обрабатывающих производствах, меньше всего — в образовании. Ранее сообщалось, что сумма долга россиян за ЖКУ за год выросла на 72 миллиарда рублей, передают «Дни.ру». Председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин заявил, что необходимо поднять зарплаты ради производительности труда.