12 ноября 2023

«Ведомости» узнали, насколько выросли заработки фрилансеров

«Ведомости»: заработки фрилансеров за год выросли на 53%
© Служба новостей «URA.RU»
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Большую часть своих доходов фрилансеры переводят на иностранные счета Фото:

Доходы фрилансеров за первое полугодие 2023 года выросли на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса Solar Staff.

«За первое полугодие 2023 года российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доход вырос на 53%» — передает данные аналитиков газета «Ведомости».

Сами фрилансеры подтверждают рост своих доходов, но отмечают, что одновременно выросла и нагрузка на работе. Большую часть заработка внештатные работники выводят на иностранные карты. Ежемесячно эта сумма составляет в среднем 319 тысяч рублей. На отечественные счета отправляется около 100 тысяч рублей в месяц, подсчитали аналитики.

Значительно выросло и количество фрилансеров. Если в 2020 году их насчитывалось около 14 миллионов, то в этом году численность вольнонаемных сотрудников достигла 19 миллионов человек.

Еще три года назад большая часть фрилансеров зарабатывала менее 30 тысяч рублей в месяц. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в РФ на конец 2020 года составляла более 49 тысяч рублей. В России продолжают вносить изменения в законодательство для данных категорий сотрудников. Так, в июле Госдума установила для фрилансеров ставку НДФЛ в 13%, передает «Национальная служба новостей». Норма вступит в силу с 2025 года.

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Доходы фрилансеров за первое полугодие 2023 года выросли на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса Solar Staff. «За первое полугодие 2023 года российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доход вырос на 53%» — передает данные аналитиков газета «Ведомости». Сами фрилансеры подтверждают рост своих доходов, но отмечают, что одновременно выросла и нагрузка на работе. Большую часть заработка внештатные работники выводят на иностранные карты. Ежемесячно эта сумма составляет в среднем 319 тысяч рублей. На отечественные счета отправляется около 100 тысяч рублей в месяц, подсчитали аналитики. Значительно выросло и количество фрилансеров. Если в 2020 году их насчитывалось около 14 миллионов, то в этом году численность вольнонаемных сотрудников достигла 19 миллионов человек. Еще три года назад большая часть фрилансеров зарабатывала менее 30 тысяч рублей в месяц. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в РФ на конец 2020 года составляла более 49 тысяч рублей. В России продолжают вносить изменения в законодательство для данных категорий сотрудников. Так, в июле Госдума установила для фрилансеров ставку НДФЛ в 13%, передает «Национальная служба новостей». Норма вступит в силу с 2025 года.
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