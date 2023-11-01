Росстат: в России замедлилась недельная инфляция

01 ноября 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

В России замедлилась инфляция до 0,14% Фото: Владимир Андреев © URA.RU За неделю в России замедлилась инфляция с 0,24% до 0,14%. Это следует из данных Росстата. «За период с 24 по 30 октября показатель инфляции в России составил 0,14%. Еще на прошлой неделе (с 17 по 23 октября) устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги составлял 0,24%», — следует из еженедельной статистики цен и инфляции на официальном сайте Росстата. В годовом выражении инфляция в РФ на 30 октября равняется 6,67%. Кроме этого, с начала октября 2023 года потребительские цены в России выросли на 0,83%. Уровень цен с начала года повысился на 5,47%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что зарплаты в России растут выше инфляции. После чего в Росстате подтвердили цифрами заявление российского лидера. Зарплаты россиян в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%.

За неделю в России замедлилась инфляция с 0,24% до 0,14%. Это следует из данных Росстата. «За период с 24 по 30 октября показатель инфляции в России составил 0,14%. Еще на прошлой неделе (с 17 по 23 октября) устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги составлял 0,24%», — следует из еженедельной статистики цен и инфляции на официальном сайте Росстата. В годовом выражении инфляция в РФ на 30 октября равняется 6,67%. Кроме этого, с начала октября 2023 года потребительские цены в России выросли на 0,83%. Уровень цен с начала года повысился на 5,47%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что зарплаты в России растут выше инфляции. После чего в Росстате подтвердили цифрами заявление российского лидера. Зарплаты россиян в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%.