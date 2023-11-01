01 ноября 2023

Росстат: в России замедлилась недельная инфляция

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В России замедлилась инфляция до 0,14% Фото:

За неделю в России замедлилась инфляция с 0,24% до 0,14%. Это следует из данных Росстата.

«За период с 24 по 30 октября показатель инфляции в России составил 0,14%. Еще на прошлой неделе (с 17 по 23 октября) устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги составлял 0,24%», — следует из еженедельной статистики цен и инфляции на официальном сайте Росстата. В годовом выражении инфляция в РФ на 30 октября равняется 6,67%.

Кроме этого, с начала октября 2023 года потребительские цены в России выросли на 0,83%. Уровень цен с начала года повысился на 5,47%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что зарплаты в России растут выше инфляции. После чего в Росстате подтвердили цифрами заявление российского лидера. Зарплаты россиян в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%.

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За неделю в России замедлилась инфляция с 0,24% до 0,14%. Это следует из данных Росстата. «За период с 24 по 30 октября показатель инфляции в России составил 0,14%. Еще на прошлой неделе (с 17 по 23 октября) устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги составлял 0,24%», — следует из еженедельной статистики цен и инфляции на официальном сайте Росстата. В годовом выражении инфляция в РФ на 30 октября равняется 6,67%. Кроме этого, с начала октября 2023 года потребительские цены в России выросли на 0,83%. Уровень цен с начала года повысился на 5,47%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что зарплаты в России растут выше инфляции. После чего в Росстате подтвердили цифрами заявление российского лидера. Зарплаты россиян в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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