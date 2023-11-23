В павильоне ХМАО на выставке «Россия» сыграли свадьбу северных народов

23 ноября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Обряд свадебной церемонии прошел между хантыйцем и мансийкой — представителями коренных народов Югры Фото: Георгий Бергал Традиционный свадебный обряд коренных народов ХМАО показали в рамках презентации региона на выставке «Россия» в Москве. С постановкой выступили артисты театра обско-угорских народов «Солнце». На месте работает журналист агентства URA.RU. Организаторы программы презентации Югры рассказывают, что церемония бракосочетания по задумке проводится между хантыйцем и мансийкой — представителями разных народов Севера. «Единственную свадьбу коренных малочисленных народов Севера сыграют ханты и манси на выставке „Россия“. Гости мероприятия увидят традиционный свадебный обряд народов Югры», — говорится в программе. Представление состоит из двух блоков — современного подхода к свадебной церемонии и традиционного. По сценарию, жених и невеста — коренные жители деревни Русскинская (Сургутский район). Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова поприветствовала участников выставки «Россия» в Москве на четырех языках народов Севера. Речь главы региона стала частью презентации Ханты-Мансийского округа среди других субъектов Российской Федерации.

Традиционный свадебный обряд коренных народов ХМАО показали в рамках презентации региона на выставке «Россия» в Москве. С постановкой выступили артисты театра обско-угорских народов «Солнце». На месте работает журналист агентства URA.RU. Организаторы программы презентации Югры рассказывают, что церемония бракосочетания по задумке проводится между хантыйцем и мансийкой — представителями разных народов Севера. «Единственную свадьбу коренных малочисленных народов Севера сыграют ханты и манси на выставке „Россия“. Гости мероприятия увидят традиционный свадебный обряд народов Югры», — говорится в программе. Представление состоит из двух блоков — современного подхода к свадебной церемонии и традиционного. По сценарию, жених и невеста — коренные жители деревни Русскинская (Сургутский район). Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова поприветствовала участников выставки «Россия» в Москве на четырех языках народов Севера. Речь главы региона стала частью презентации Ханты-Мансийского округа среди других субъектов Российской Федерации.