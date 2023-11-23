В МИД РФ заявили об угрозе химоружия из-за НАТО

МИД РФ: поднятие НАТО химоружия из Балтийского моря приведет к катастрофе

24 ноября 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

ЕС и НАТО хотят поднять химическое оружие из Балтийского моря, отметил Сергей Беляев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Деятельность стран НАТО, Евросоюза и Совета государств Балтийского моря, связанная с поднятием из Балтийского моря затопленного химического оружия времен Второй мировой войны, может привести к глобальной катастрофе. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. «С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия. <…> Попытки „подтянуть“ к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — уточнил Сергей Беляев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что к вопросам такого характера должна быть привлечена Комиссия по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), а также Россия и другие страны. После окончания Второй мировой войны в Балтийском море были затоплены десятки тысяч тонн боеприпасов химического оружия. При этом в настоящий момент деятельность ХЕЛКОМ, которая занимается защитой морской среды Балтийского моря, приостановлена из-за действий Запада, уточнил Беляев.

Деятельность стран НАТО, Евросоюза и Совета государств Балтийского моря, связанная с поднятием из Балтийского моря затопленного химического оружия времен Второй мировой войны, может привести к глобальной катастрофе. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. «С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия. <…> Попытки „подтянуть“ к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — уточнил Сергей Беляев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что к вопросам такого характера должна быть привлечена Комиссия по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), а также Россия и другие страны. После окончания Второй мировой войны в Балтийском море были затоплены десятки тысяч тонн боеприпасов химического оружия. При этом в настоящий момент деятельность ХЕЛКОМ, которая занимается защитой морской среды Балтийского моря, приостановлена из-за действий Запада, уточнил Беляев.