23 ноября 2023

В МИД РФ заявили об угрозе химоружия из-за НАТО

МИД РФ: поднятие НАТО химоружия из Балтийского моря приведет к катастрофе
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС и НАТО хотят поднять химическое оружие из Балтийского моря, отметил Сергей Беляев Фото:

Деятельность стран НАТО, Евросоюза и Совета государств Балтийского моря, связанная с поднятием из Балтийского моря затопленного химического оружия времен Второй мировой войны, может привести к глобальной катастрофе. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия. <…> Попытки „подтянуть“ к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — уточнил Сергей Беляев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что к вопросам такого характера должна быть привлечена Комиссия по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), а также Россия и другие страны.

После окончания Второй мировой войны в Балтийском море были затоплены десятки тысяч тонн боеприпасов химического оружия. При этом в настоящий момент деятельность ХЕЛКОМ, которая занимается защитой морской среды Балтийского моря, приостановлена из-за действий Запада, уточнил Беляев.

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Деятельность стран НАТО, Евросоюза и Совета государств Балтийского моря, связанная с поднятием из Балтийского моря затопленного химического оружия времен Второй мировой войны, может привести к глобальной катастрофе. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. «С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия. <…> Попытки „подтянуть“ к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — уточнил Сергей Беляев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что к вопросам такого характера должна быть привлечена Комиссия по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), а также Россия и другие страны. После окончания Второй мировой войны в Балтийском море были затоплены десятки тысяч тонн боеприпасов химического оружия. При этом в настоящий момент деятельность ХЕЛКОМ, которая занимается защитой морской среды Балтийского моря, приостановлена из-за действий Запада, уточнил Беляев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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