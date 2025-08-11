Патриарх Кирилл наградил первого губернатора ХМАО церковным орденом

Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко получил орден князя Александра Невского от Патриарха Кирилла. Награду бывшему главе региона вручил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
«Святейший Патриарх Кирилл удостоил А.В. Филипенко ордена благоверного князя Александра Невского III степени», — говорится на сайте Ханты-Мансийской митрополии. Награду Филипенко вручили к 75-летнему юбилею за вклад в развитие церковно-государственных отношений.
Церемонию награждения посетил и губернатор Югры Руслан Кухарук. Митрополит Павел также передал Филипенко образ Спаса Нерукотворного.
