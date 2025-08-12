Нефтяник из ХМАО отсудил у миллионерши почти 200 тысяч рублей

Суд взыскал с компании «Денкарс» из Нижневартовска (ХМАО), принадлежащей миллионерше Марии Королевой, почти 200 тысяч рублей в пользу бывшего сотрудника. Вахтовик подал в суд из-за задолженности по зарплате и отпускным, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.
«Бывший сотрудник обратился в суд с иском к ООО „Денкарс“ о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за неиспользованный отпуск, несвоевременную выплату зарплаты и морального вреда. Суд постановил выплатить 97 795 рублей задолженности по зарплате, 14 895 рублей компенсации за отпуск, 24 959 рублей за задержку выплат и 30 000 рублей морального вреда», — говорится в документе. Кроме того, компания должна выплатить больше шести тысяч госпошлины в доход местного бюджета.
Мужчина работал в компании по вахтам начальником цеха капитального ремонта нефтяных скважин. После увольнения он не получил полностью зарплату, премию и часть выплат за вахтовый метод работы. Кроме того, ему не выплатили всю компенсацию за отпуск.
Он обратился в суд, чтобы вернуть деньги и получить компенсацию за задержку выплат. Суд проверил расчеты и установил, что компания неверно посчитала зарплату, незаконно урезала надбавку и не выдала премию.
URA.RU направило запрос в «Денкарс». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Королева владеет нефтесервисной компанией «Денкарс» и транспортной фирмой «Инвест-НАФТА». В 2023 году она входила в топ самых богатых женщин ХМАО, но в 2024 году показатели бизнеса снизились, что повлияло на позицию в рейтинге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!