Нефтяник из ХМАО отсудил у миллионерши почти 200 тысяч рублей

Нефтяник отсудил у нефтесервисной компании из ХМАО зарплату и отпускные
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяник отсудил у нефтесервисной фирмы из ХМАО компенсацию за отпуск
Нефтяник отсудил у нефтесервисной фирмы из ХМАО компенсацию за отпуск Фото:

Суд взыскал с компании «Денкарс» из Нижневартовска (ХМАО), принадлежащей миллионерше Марии Королевой, почти 200 тысяч рублей в пользу бывшего сотрудника. Вахтовик подал в суд из-за задолженности по зарплате и отпускным, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.

«Бывший сотрудник обратился в суд с иском к ООО „Денкарс“ о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за неиспользованный отпуск, несвоевременную выплату зарплаты и морального вреда. Суд постановил выплатить 97 795 рублей задолженности по зарплате, 14 895 рублей компенсации за отпуск, 24 959 рублей за задержку выплат и 30 000 рублей морального вреда», — говорится в документе. Кроме того, компания должна выплатить больше шести тысяч госпошлины в доход местного бюджета.

Мужчина работал в компании по вахтам начальником цеха капитального ремонта нефтяных скважин. После увольнения он не получил полностью зарплату, премию и часть выплат за вахтовый метод работы. Кроме того, ему не выплатили всю компенсацию за отпуск.

Он обратился в суд, чтобы вернуть деньги и получить компенсацию за задержку выплат. Суд проверил расчеты и установил, что компания неверно посчитала зарплату, незаконно урезала надбавку и не выдала премию.

URA.RU направило запрос в «Денкарс». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Королева владеет нефтесервисной компанией «Денкарс» и транспортной фирмой «Инвест-НАФТА». В 2023 году она входила в топ самых богатых женщин ХМАО, но в 2024 году показатели бизнеса снизились, что повлияло на позицию в рейтинге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд взыскал с компании «Денкарс» из Нижневартовска (ХМАО), принадлежащей миллионерше Марии Королевой, почти 200 тысяч рублей в пользу бывшего сотрудника. Вахтовик подал в суд из-за задолженности по зарплате и отпускным, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU. «Бывший сотрудник обратился в суд с иском к ООО „Денкарс“ о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за неиспользованный отпуск, несвоевременную выплату зарплаты и морального вреда. Суд постановил выплатить 97 795 рублей задолженности по зарплате, 14 895 рублей компенсации за отпуск, 24 959 рублей за задержку выплат и 30 000 рублей морального вреда», — говорится в документе. Кроме того, компания должна выплатить больше шести тысяч госпошлины в доход местного бюджета. Мужчина работал в компании по вахтам начальником цеха капитального ремонта нефтяных скважин. После увольнения он не получил полностью зарплату, премию и часть выплат за вахтовый метод работы. Кроме того, ему не выплатили всю компенсацию за отпуск. Он обратился в суд, чтобы вернуть деньги и получить компенсацию за задержку выплат. Суд проверил расчеты и установил, что компания неверно посчитала зарплату, незаконно урезала надбавку и не выдала премию. URA.RU направило запрос в «Денкарс». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Королева владеет нефтесервисной компанией «Денкарс» и транспортной фирмой «Инвест-НАФТА». В 2023 году она входила в топ самых богатых женщин ХМАО, но в 2024 году показатели бизнеса снизились, что повлияло на позицию в рейтинге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...