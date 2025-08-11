В управлении капитального строительства Нижневартовска прошли обыски

В управлении капитального строительства Нижневартовска (ХМАО) прошли обыски. Они связаны с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве Центра боевых искусств. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
«Руководитель городского УКСа Шадыев был опрошен следователями. Но сейчас он находится на рабочем месте», — уточнил собеседник агентства.
В администрации Нижневартовска заявили, что указывает содействие в работе правоохранительных органов. «Администрация города Нижневартовска взаимодействует с правоохранительными органами и оказывает содействие в проведении необходимых мероприятий», — сообщили в мэрии. В пресс-службу СУ СК по ХМАО был направлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук проверил ход строительства объектов в Нижневартовске. Во время визита он особое внимание уделили ситуации с Центром боевых искусств — за год его готовность выросла только на 15%, несмотря на ранее взятые подрядчиком обязательства. В связи с этим глава региона поручил ввести постоянный контроль за ходом работ и применить жесткие санкции к подрядчику за срыв сроков.
