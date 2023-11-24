Налоги украинских беженцев в Чехии превысили размеры их пособий

25 ноября 2023 в 01:47 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы адаптируются к рынку труда в Чехии, считает Мариан Юречка Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Многие украинские беженцы нашли себе работу в Чехии, их налоговые выплаты в бюджет превысят общую сумму пособий, которые власти тратят на их поддержку. Об этом заявил глава Минтруда Чехии Мариан Юречка. «В Чехии находится около 360 тысяч украинских беженцев. Из числа взрослых украинцев, то есть людей в возрасте от 18 до 65 лет, около 60%, а именно 122 тысячи человек, имеют работу. В этом году сумма, которую украинцы заплатят в виде налогов, будет больше, чем сумма, которую государство потратит на их поддержку», — передает РИА Новости слова Мариана Юречки. По мнению Юречки, украинские беженцы хорошо адаптируются к рынку труда в Чехии. Он добавил, что власти страны заботятся об их трудоустройстве. В Чехии беженцы с Украины стали оплачивать аренду жилья из собственного пособия. С начала июля Чехия не оплачивает экстренное проживание украинцам, которые живут в стране больше 150 дней и не считаются уязвимой группой.

Многие украинские беженцы нашли себе работу в Чехии, их налоговые выплаты в бюджет превысят общую сумму пособий, которые власти тратят на их поддержку. Об этом заявил глава Минтруда Чехии Мариан Юречка. «В Чехии находится около 360 тысяч украинских беженцев. Из числа взрослых украинцев, то есть людей в возрасте от 18 до 65 лет, около 60%, а именно 122 тысячи человек, имеют работу. В этом году сумма, которую украинцы заплатят в виде налогов, будет больше, чем сумма, которую государство потратит на их поддержку», — передает РИА Новости слова Мариана Юречки. По мнению Юречки, украинские беженцы хорошо адаптируются к рынку труда в Чехии. Он добавил, что власти страны заботятся об их трудоустройстве. В Чехии беженцы с Украины стали оплачивать аренду жилья из собственного пособия. С начала июля Чехия не оплачивает экстренное проживание украинцам, которые живут в стране больше 150 дней и не считаются уязвимой группой.