Shot: в Туле оцепили еще одну многоэтажку из-за дрона

26 ноября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

В многоэтажку Тулы мог влететь еще один БПЛА, передает Shot Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Туле предположительно еще один украинский беспилотник влетел в жилой дом. Об этом сообщает Shot. За сегодня это уже второй БПЛА. «Еще одну многоэтажку оцепили. Предположительно, еще один БПЛА влетел в дом [в Туле]», — передают авторы telegram-канала. Ссылаясь на видео, они отмечают, что в настоящий момент жилое помещение оцеплено, на месте работает полиция. При этом сообщается, что новостройка, куда предположительно влетел беспилотник, в настоящий момент практически не заселена. Утром 26 ноября в многоэтажку Тулы влетел беспилотник Украины. Информацию подтвердило правительство региона. В результате атаки один житель получил легкие ранения, но ему оперативно оказали помощь. Помимо Тульской области, Киев атаковал ряд других территорий РФ.

В Туле предположительно еще один украинский беспилотник влетел в жилой дом. Об этом сообщает Shot. За сегодня это уже второй БПЛА. «Еще одну многоэтажку оцепили. Предположительно, еще один БПЛА влетел в дом [в Туле]», — передают авторы telegram-канала. Ссылаясь на видео, они отмечают, что в настоящий момент жилое помещение оцеплено, на месте работает полиция. При этом сообщается, что новостройка, куда предположительно влетел беспилотник, в настоящий момент практически не заселена. Утром 26 ноября в многоэтажку Тулы влетел беспилотник Украины. Информацию подтвердило правительство региона. В результате атаки один житель получил легкие ранения, но ему оперативно оказали помощь. Помимо Тульской области, Киев атаковал ряд других территорий РФ.