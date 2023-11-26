Shot: в Туле оцепили еще одну многоэтажку из-за дрона

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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112, оцепление чп
В многоэтажку Тулы мог влететь еще один БПЛА, передает Shot Фото:

В Туле предположительно еще один украинский беспилотник влетел в жилой дом. Об этом сообщает Shot. За сегодня это уже второй БПЛА.

«Еще одну многоэтажку оцепили. Предположительно, еще один БПЛА влетел в дом [в Туле]», — передают авторы telegram-канала. Ссылаясь на видео, они отмечают, что в настоящий момент жилое помещение оцеплено, на месте работает полиция. При этом сообщается, что новостройка, куда предположительно влетел беспилотник, в настоящий момент практически не заселена.

Утром 26 ноября в многоэтажку Тулы влетел беспилотник Украины. Информацию подтвердило правительство региона. В результате атаки один житель получил легкие ранения, но ему оперативно оказали помощь. Помимо Тульской области, Киев атаковал ряд других территорий РФ.

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В Туле предположительно еще один украинский беспилотник влетел в жилой дом. Об этом сообщает Shot. За сегодня это уже второй БПЛА. «Еще одну многоэтажку оцепили. Предположительно, еще один БПЛА влетел в дом [в Туле]», — передают авторы telegram-канала. Ссылаясь на видео, они отмечают, что в настоящий момент жилое помещение оцеплено, на месте работает полиция. При этом сообщается, что новостройка, куда предположительно влетел беспилотник, в настоящий момент практически не заселена. Утром 26 ноября в многоэтажку Тулы влетел беспилотник Украины. Информацию подтвердило правительство региона. В результате атаки один житель получил легкие ранения, но ему оперативно оказали помощь. Помимо Тульской области, Киев атаковал ряд других территорий РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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