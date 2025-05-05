05 мая 2025

Силовики задержали планировавшего атаку на Белорусскую АЭС экстремиста

© Служба новостей «URA.RU»
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В Белоруссию доставили экстремиста, готовившего атаку на АЭС
В Белоруссию доставили экстремиста, готовившего атаку на АЭС Фото:

Сотрудники белорусских силовых структур задержали и доставили в Белоруссию Павла Белютина — члена группы, которая, по данным правоохранителей, планировала атаку с помощью беспилотников на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) в Островце. Об этом сообщил государственный телеканал «Беларусь 1». По информации канала, Белютин был участником так называемой «Вильнюсской хоругви» — экстремистского формирования, члены которого участвовали в боевых действиях на территории Украины и якобы вынашивали планы вооруженного вторжения в Беларусь.

«Доставлен еще один участник экстремистского формирования Павел Белютин, он известен как часть так называемой „Вильнюсской хоругви“. Их цель — вторжение в Беларусь. Участники „хоругви“ отметились в реальных боевых столкновениях на Украине. <...> Планы вторгнуться в Беларусь с оружием они по-прежнему вынашивают. <...> Белютин входил в состав той группы, которая планировала атаку беспилотниками на Белорусскую атомную станцию в Островце», — говорится в сообщении телеканала.

В эфире начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек уточнил, что доставка Белютина стала апогеем операции внешней разведки, продолжавшейся 732 дня. Он добавил, что подробности операции будут раскрыты позднее.

В марте сотрудники Полоцкого пограничного отряда задержали на белорусско-латвийском участке границы гражданина Украины, который, по данным Госпогранкомитета Республики, планировал проникнуть на территорию России с целью осуществления экстремистской деятельности. В ведомстве отметили, что задержанному ранее был запрещен въезд как в Беларусь, так и в Россию. Это решение было принято в связи с подозрениями в его намерениях дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и создавать ячейки экстремистских организаций в интересах Украины, напоминает «Царьград».

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Сотрудники белорусских силовых структур задержали и доставили в Белоруссию Павла Белютина — члена группы, которая, по данным правоохранителей, планировала атаку с помощью беспилотников на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) в Островце. Об этом сообщил государственный телеканал «Беларусь 1». По информации канала, Белютин был участником так называемой «Вильнюсской хоругви» — экстремистского формирования, члены которого участвовали в боевых действиях на территории Украины и якобы вынашивали планы вооруженного вторжения в Беларусь. «Доставлен еще один участник экстремистского формирования Павел Белютин, он известен как часть так называемой „Вильнюсской хоругви“. Их цель — вторжение в Беларусь. Участники „хоругви“ отметились в реальных боевых столкновениях на Украине. <...> Планы вторгнуться в Беларусь с оружием они по-прежнему вынашивают. <...> Белютин входил в состав той группы, которая планировала атаку беспилотниками на Белорусскую атомную станцию в Островце», — говорится в сообщении телеканала. В эфире начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек уточнил, что доставка Белютина стала апогеем операции внешней разведки, продолжавшейся 732 дня. Он добавил, что подробности операции будут раскрыты позднее. В марте сотрудники Полоцкого пограничного отряда задержали на белорусско-латвийском участке границы гражданина Украины, который, по данным Госпогранкомитета Республики, планировал проникнуть на территорию России с целью осуществления экстремистской деятельности. В ведомстве отметили, что задержанному ранее был запрещен въезд как в Беларусь, так и в Россию. Это решение было принято в связи с подозрениями в его намерениях дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и создавать ячейки экстремистских организаций в интересах Украины, напоминает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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