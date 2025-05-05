Посольство России в Словакии обратилось к словацким политикам, которые намерены посетить Украину 9 мая, с напоминанием о том, кого прославляют нынешние киевские власти. Соответствующее заявление размещено на странице российского диппредставительства в Словакии в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
«Приехав в Киев и услышав бандеровский лозунг „Слава Украине — героям слава!“, подумайте, кого славят нынешние киевские власти и кого вы поддерживаете», — говорится в комментарии посольства. Дипломаты также напомнили, что ранее одна из магистралей Киева носила имя генерала Ватутина, освободившего город от фашистов и погибшего от рук бандеровцев, однако сейчас эта улица названа в честь Романа Шухевича — главаря украинских националистов времен Второй мировой войны.
В российском посольстве обратили внимание на исторический маршрут по Киеву: от бывшей улицы Братиславской до проспекта Шухевича можно дойти менее чем за полчаса. Продолжение этой улицы ведет к урочищу Бабий Яр, где в годы Второй мировой войны были массово уничтожены евреи, цыгане и советские военнопленные. Российские дипломаты подчеркнули, что до прихода к власти нынешнего режима на Украине магистраль называлась в честь советского генерала, а теперь носит имена людей, которых, по мнению посольства, не стоит прославлять.
Игорь Матович, экс-премьер-министр Словакии и действующий депутат парламента, возглавляющий оппозиционное движение Slovensko («Словакия»), призвал руководителей других оппозиционных партий к консолидации усилий и совместному визиту в Киев 9 мая. В частности, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что главы государств стран Европейского Союза не намерены приезжать в Киев 9 мая.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что лидеры, ценящие собственное достоинство, не станут посещать Киев, охарактеризовав такую поездку как «театр абсурда». По ее словам, подобные поступки идут вразрез с исторической памятью и логикой здравого смысла.
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