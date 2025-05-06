Запад не обладает достаточными возможностями для оказания давления на Россию, чтобы завершить украинский конфликт на условиях Киева. Об этом пишет американское издание 19fortyfive. Авторы материала подчеркивают, что такой исход для европейских стран является мрачным. По словам журналистов, с точки зрения Запада конфликт был проигран уже давно.
«Широко распространено мнение, что при правильном давлении на Россию или поддержке Украины Москва будет вынуждена пойти на переговоры на условиях Киева. Как бы ни были понятны такие настроения, такие надежды оторваны от реальности. <...> Очевидная истина заключается в том, что война была проиграна давным-давно», — говорится в статье 19fortyfive.
Авторы подчеркивают, что у Запада также отсутствуют ресурсы, которые позволили бы достичь для Украины благоприятного исхода. Они неспособны оказывать и военную поддержку в достаточном размере, чтобы переломить ход событий СВО.
В издании также обращают внимание, что изначально инициатива по переговорам неоднократно исходила от России, однако украинская сторона всякий раз отвергала предложения. Кроме того, в публикации напомнили о заявлениях президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы к мирным переговорам без предварительных условий и к конструктивному взаимодействию с международными партнерами для устранения первопричин кризиса.
В последние несколько месяцев США также включились в работу по урегулирования конфликта на Украине. Проводились несколько встреч между делегатами из США и РФ. Американский президент Дональд Трамп также выказывал пожелание, чтобы режим прекращения огня на территории Украины был установлен на постоянной основе. Тем не менее он назвал большим достижением анонсированное Россией перемирие, которое, однако, Украина отвергла.
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