Россия не сможет договориться с Западом до тех пор, пока не одержит победу, поскольку Запад не придерживается никаких законов. Такое мнение высказал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
«Несмотря на то, что мы воюем с Западом, мы до конца не понимаем, насколько чудовищна та цивилизация, с которой мы воюем. До сих пор мы ей где-то доверяем, где-то готовы пойти на компромиссы, готовы выполнять какие-то обязательства. Перед кем? Перед дьяволом? Дьявол не соблюдает никаких законов… Мы ни с кем и никогда на Западе не договоримся, пока не одержим победу», — заявил Дугин в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik. Он подчеркнул, что любые попытки найти компромисс с западными странами обречены на провал из-за различий в цивилизационных подходах.
По мнению философа, до победы России еще далеко, поэтому рассчитывать на скорое соглашение с Западом и перемирие не нужно. Дугин также отметил, что России еще предстоит освободить значительные территории.
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала необходимость занять более жесткую позицию в отношении России на фоне украинского конфликта. Несмотря на это, Трамп и его советники придерживаются мнения о важности достижения мира. При этом Госдепартамент и Минфин Штатов уже разрабатывают новые меры для усиления антироссийских санкций.
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