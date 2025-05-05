Британская партия запретила вешать украинские флаги на зданиях

Партия Reform UK, придерживающаяся правых взглядов, намерена ввести запрет на размещение любых иностранных флагов, в том числе украинского, на зданиях советов в Англии, над которыми она установит контроль по результатам местных выборов, состоявшихся 1 мая. Об этом в социальной сети X заявил лидер партии Зия Юсуф.
«Подконтрольные Reform английские советы в скором времени распорядятся, чтобы разрешенными флагами, которые могут развеваться внутри или снаружи их зданий, были исключительно „Юнион Джек“ или флаг Святого Георгия», — отметил политик. Он имел ввиду официальные флаги Соединенного Королевства и Англии.
Подъем любых иных флагов на флагштоках, не допускается, уточнил Юсуф. Также неприемлемо будет размещение их на балконах, столах в приемной зоне или на стенах залов заседаний советов.
Ранее британский политик и глава правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил о своем намерении применять подход, аналогичный политике бывшего президента США Барака Обамы в сфере миграции. Об этом Фарадж сообщил в своей авторской статье для издания Daily Mail, озаглавленной «Если я стану следующим премьер-министром, я буду главным депортатором, как Барак Обама».
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