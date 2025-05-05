05 мая 2025

Британская партия запретила вешать украинские флаги на зданиях

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет на любые флаги кроме британских ввели в Англии
Запрет на любые флаги кроме британских ввели в Англии Фото:

Партия Reform UK, придерживающаяся правых взглядов, намерена ввести запрет на размещение любых иностранных флагов, в том числе украинского, на зданиях советов в Англии, над которыми она установит контроль по результатам местных выборов, состоявшихся 1 мая. Об этом в социальной сети X заявил лидер партии Зия Юсуф.

«Подконтрольные Reform английские советы в скором времени распорядятся, чтобы разрешенными флагами, которые могут развеваться внутри или снаружи их зданий, были исключительно „Юнион Джек“ или флаг Святого Георгия», — отметил политик. Он имел ввиду официальные флаги Соединенного Королевства и Англии.

Подъем любых иных флагов на флагштоках, не допускается, уточнил Юсуф. Также неприемлемо будет размещение их на балконах, столах в приемной зоне или на стенах залов заседаний советов.

Ранее британский политик и глава правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил о своем намерении применять подход, аналогичный политике бывшего президента США Барака Обамы в сфере миграции. Об этом Фарадж сообщил в своей авторской статье для издания Daily Mail, озаглавленной «Если я стану следующим премьер-министром, я буду главным депортатором, как Барак Обама».

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Партия Reform UK, придерживающаяся правых взглядов, намерена ввести запрет на размещение любых иностранных флагов, в том числе украинского, на зданиях советов в Англии, над которыми она установит контроль по результатам местных выборов, состоявшихся 1 мая. Об этом в социальной сети X заявил лидер партии Зия Юсуф. «Подконтрольные Reform английские советы в скором времени распорядятся, чтобы разрешенными флагами, которые могут развеваться внутри или снаружи их зданий, были исключительно „Юнион Джек“ или флаг Святого Георгия», — отметил политик. Он имел ввиду официальные флаги Соединенного Королевства и Англии. Подъем любых иных флагов на флагштоках, не допускается, уточнил Юсуф. Также неприемлемо будет размещение их на балконах, столах в приемной зоне или на стенах залов заседаний советов. Ранее британский политик и глава правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил о своем намерении применять подход, аналогичный политике бывшего президента США Барака Обамы в сфере миграции. Об этом Фарадж сообщил в своей авторской статье для издания Daily Mail, озаглавленной «Если я стану следующим премьер-министром, я буду главным депортатором, как Барак Обама».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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