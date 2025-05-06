Юрист рассказал россиянам об отсутствии новых изменений в поверке счетчиков воды

В процедуре поверки счетчиков воды никаких изменений в последнее время не происходило и не планируется, заверил член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ Вадим Егулемов. Он подчеркнул, что последние корректировки были внесены еще в ноябре 2024 года и направлены на удобство граждан.
«Несмотря на то, что участились случаи сообщений в СМИ о новостях, касающихся поверки счетчиков воды, за последнее время изменений в сфере обслуживания индивидуальных приборов учета не принималось», — заявил Егулемов агентству «Прайм». По его словам, с ноября прошлого года данные о результатах поверок автоматически заносятся в государственную систему «Аршин», и собственникам больше не требуется самостоятельно передавать сведения ресурсоснабжающим организациям или в ТСЖ.
Юрист отметил, что нововведения существенно упростили процедуру для граждан: теперь все необходимые действия выполняют сотрудники поверяющей организации, а собственникам не нужно доказывать факт прохождения поверки. Егулемов также подчеркнул, что никакие дополнительные изменения в данной сфере не обсуждаются и не ожидаются в ближайшее время.
В случае обнаружения в платежной квитанции за жилищно-коммунальные услуги аномально высокой суммы, не следует спешить с оплатой — сначала необходимо установить причину повышения, рассказал эксперт в области ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, при выявлении очевидной неточности в счете следует направить заявление в управляющую компанию или поставщику коммунальных ресурсов.
Сделать это возможно, например, через приложение «Госуслуги.Дом», подробно указав спорные моменты и попросив провести перерасчет начислений. В ситуации, когда ошибка не устраняется, рекомендуется обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию посредством портала «ГИС ЖКХ».
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