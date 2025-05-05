05 мая 2025

Мельниченко: в Пензенской области ночью сбили десять беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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10 дронов ВСУ сбили в ночь на 6 мая в Пензенской области
10 дронов ВСУ сбили в ночь на 6 мая в Пензенской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 6 мая в небе над Пензенской областью были сбиты десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале. По словам главы региона, все экстренные службы работают на местах происшествий, жертв и разрушений нет.

«10 БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью. На месте работают все службы экстренного реагирования. Жертв и разрушений нет. Просьба не снимать видео, не фотографировать и не выкладывать никаких кадров в соцсети, чтобы не стать невольным помощником врага. Доверяйте только проверенной информации», — написал губернатор.

В сообщении главы региона также отмечается, что все силы и средства экстренных служб приведены в повышенную готовность, ведется обследование территорий в предполагаемых местах падения фрагментов беспилотников. Жителям области рекомендовано сохранять спокойствие и следить за официальной информацией через государственные источники.

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В ночь на 6 мая в небе над Пензенской областью были сбиты десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале. По словам главы региона, все экстренные службы работают на местах происшествий, жертв и разрушений нет. «10 БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью. На месте работают все службы экстренного реагирования. Жертв и разрушений нет. Просьба не снимать видео, не фотографировать и не выкладывать никаких кадров в соцсети, чтобы не стать невольным помощником врага. Доверяйте только проверенной информации», — написал губернатор. В сообщении главы региона также отмечается, что все силы и средства экстренных служб приведены в повышенную готовность, ведется обследование территорий в предполагаемых местах падения фрагментов беспилотников. Жителям области рекомендовано сохранять спокойствие и следить за официальной информацией через государственные источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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