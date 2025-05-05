Мельниченко: в Пензенской области ночью сбили десять беспилотников

В ночь на 6 мая в небе над Пензенской областью были сбиты десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале. По словам главы региона, все экстренные службы работают на местах происшествий, жертв и разрушений нет.
«10 БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью. На месте работают все службы экстренного реагирования. Жертв и разрушений нет. Просьба не снимать видео, не фотографировать и не выкладывать никаких кадров в соцсети, чтобы не стать невольным помощником врага. Доверяйте только проверенной информации», — написал губернатор.
В сообщении главы региона также отмечается, что все силы и средства экстренных служб приведены в повышенную готовность, ведется обследование территорий в предполагаемых местах падения фрагментов беспилотников. Жителям области рекомендовано сохранять спокойствие и следить за официальной информацией через государственные источники.
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