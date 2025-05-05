Напряженная неделя у Путина, шансы на сотрудничество с Германией: о чем сказал Песков

В Кремле начинается одна из самых насыщенных и напряженных недель для президента России Владимира Путина. Особое внимание уделяется второй половине недели, в том числе подготовке к празднованию Дня Победы и проведению многочисленных двусторонних встреч и официальных визитов. Также активно обсуждается вопрос о сотрудничестве с Германией после смены канцлера. Что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции — в материале URA.RU.
Ожидаемые встречи и визиты, подготовка ко Дню Победы
На этой неделе Владимир Путин проведет целый ряд переговоров с российскими и зарубежными политиками. Среди запланированных мероприятий — встречи с лидерами иностранных государств, а также с представителями российских регионов. Одной из ключевых станет встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным, учитывая значимость столичного региона в экономике и политике страны. Кроме того, ожидаются международные телефонные переговоры, детали которых будут сообщены позже. «Очень напряженная неделя, особенно вторая половина», — резюмировал Песков.
Перспективы отношений с Германией
На фоне политических изменений в Германии, где ожидается уход Олафа Шольца и возможное избрание Фридриха Мерца новым канцлером, в Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с новым руководством ФРГ. «Ну, здесь, безусловно, мы будем смотреть на действия и на слова», — отметил Дмитрий Песков. В то же время Россия традиционно открыта для взаимовыгодного и уважительного диалога с любыми странами, если они сами заинтересованы в этом, заключил он
Признание партии «АдГ» экстремистской
В Кремле прокомментировали недавнее решение в Германии признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской. По словам Пескова, это внутреннее дело ФРГ, однако подобные меры вписываются в общую тенденцию европейской политики по ограничению деятельности политических сил, чьи взгляды не совпадают с доминирующим мейнстримом.
Встреча Путина с Трампом в Саудовской Аравии
Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность встречи с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в середине мая. «Нет, у президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая», — ответил на вопрос Песков. Вместе с тем, как уже неоднократно отмечалось, обсуждение такой встречи действительно ведется, и вопрос остается актуальным. Проведение переговоров между лидерами является необходимым шагом, однако для их организации требуется тщательная подготовка на экспертном уровне. Конкретных договоренностей по поводу встречи пока не достигнуто.
Почему на выборах в Румынии лидирует крайне правый кандидат
Дмитрий Песков заявил, что в первом туре президентских выборов в Румынии победу одержал представитель крайне правых сил, лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, поскольку избиратели были лишены возможности проголосовать за предпочитаемого кандидата. По словам Пескова, один из основных претендентов на пост главы государства был исключен из предвыборной кампании по волюнтаристскому решению, что, по его мнению, привело к тому, что румынские граждане не смогли реализовать свое право выбора. «Поэтому в любом случае избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят, вот это можно констатировать однозначно», — отметил представитель Кремля.
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