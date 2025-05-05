ВСУ сосредотачивают силы на границе с Курской областью: карта СВО на Украине на 5 мая

ВСУ наращивают присутствие личного состава и военной техники вблизи государственной границы с Курской областью, предпринимая попытки прорыва на территорию России. Об этом сообщают военные корреспонденты.
Основные усилия украинской стороны сосредоточены в районе населенного пункта Теткино Глушковского района, а также на прилегающих территориях, включая поселок Новый Путь. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Донецкое направление
На Донецком направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий, пишет telegram-канал WarGonzo. В окрестностях населенного пункта Богатырь фиксируются ожесточенные столкновения, периодически переходящие во встречные бои. Российские войска успешно отбивают контратаки украинских подразделений, одновременно усиливая давление на оборонительные рубежи противника.
Активные боевые действия продолжаются также в районе Отрадного и по направлению к Алексеевке. В Котлино подразделения Вооруженных сил РФ ведут штурмовые операции, при этом украинская сторона оказывает упорное сопротивление.
Сумское направление
Российские военные продолжают формирование буферной зоны в приграничных районах региона. В настоящее время боевые столкновения происходят в населенном пункте Беловоды. Кроме того, продолжаются бои за контроль над Локней и Водолагами.
Белгородское направление
На белгородском участке границы в районах населенных пунктов Поповка и Демидовка на территории противника были ликвидированы несколько отдельных вражеских подразделений, скрывавшихся в лесных массивах. Об этом сообщил telegram-канал «Два майора».
Также отмечается, что противник осуществил атаку беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района, в результате чего трое мирных жителей получили ранения. В селе Беловское Белгородского района один гражданский пострадал из-за срабатывания противопехотной мины типа «колокольчик».
Под обстрелами оказались населенные пункты Новая Деревня, Малиновка, Новая Таволжанка, Новоалександровка и Стригуны. В селе Ясные Зори поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы.
Константиновское направление
Боевые столкновения идут на восточных окраинах Малиновки, в районах Водяного Второго, Новооленовки, Новой Полтавки и Романовки. Также сообщается о продвижении российских войск от недавно взятой под контроль Тарасовки в сторону Александрополя.
Покровское направление
К югу от Покровска (Красноармейска) продолжаются боевые действия с целью выхода к административным границам Днепропетровской области. Российские войска ведут наступление на восточных окраинах Котляровки и продолжают штурмовые операции на западном и южном направлениях. Пишет «Два майора». В лесополосах в районе балки Широкая, расположенных северо-восточнее Котляровки, подразделения армии России также ведут активные бои.
ВС РФ ударили по заводу, где ремонтируют самолеты ВСУ
ВС РФ нанесли удары по инфраструктурным объектам военного аэродрома противника, а также по авиационному ремонтному заводу, принадлежащему Вооруженным силам Украины. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ.
Согласно предоставленной информации, атаки были осуществлены с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов и артиллерийских средств. Кроме того, в результате ударов были поражены склады боеприпасов, места временного размещения украинских военных подразделений и иностранных наемников в 142 различных районах.
Атака по территориям РФ
Ночная атака
В ночь на 5 мая Вооруженные силы Украины осуществили атаку беспилотными летательными аппаратами на Москву и ряд других регионов России. В ходе проведения ночной операции подразделения противовоздушной обороны страны смогли уничтожить 26 украинских дронов.
Удар по Курской области
Во временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов погибли три человека — две женщины и один мужчина. Кроме того, еще трое получили ранения. По словам чиновника, утром вблизи села Щеголек, расположенного в Беловском районе на границе с Большесолдатским районом, украинский дрон типа FPV атаковал автомобиль Lada Largus.
ВСУ сосредотачивают силы на границе с Курской областью
Украинские военные сосредотачивают силы и технику на границе с Курской областью. Они предпринимают попытки проникновения на российскую территорию, сообщают военные корреспонденты. Основное внимание противника сосредоточено на районе поселка Теткино Глушковского района, а также прилегающих участках, включая посёлок Новый Путь.
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