05 мая 2025

В Госдуме предложили разместить на банкнотах города-герои Киев и Одессу

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Миронов предложил разместить на купюрах изображения Одессы и Киева
Миронов предложил разместить на купюрах изображения Одессы и Киева Фото:

Изобразить на новых российских банкнотах города-герои Одессу и Киев, предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Обращение было направлено главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной, пишут СМИ.

«В преддверии обновления банкнот в 10, 50 и 500 рублей прошу рассмотреть возможность посвятить их дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны. Включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск и Смоленск. В дизайне предлагается указать: „Город-герой Великой Отечественной войны“», — передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Депутат также пояснил, что названные города навсегда вписаны в российское историческое и духовное пространство. По его словам, именно с улиц этих городов начинался всенародный отпор врагу, а их стены стали символом воли и единства многонационального народа России.

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Изобразить на новых российских банкнотах города-герои Одессу и Киев, предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Обращение было направлено главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной, пишут СМИ. «В преддверии обновления банкнот в 10, 50 и 500 рублей прошу рассмотреть возможность посвятить их дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны. Включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск и Смоленск. В дизайне предлагается указать: „Город-герой Великой Отечественной войны“», — передает РИА Новости со ссылкой на документ. Депутат также пояснил, что названные города навсегда вписаны в российское историческое и духовное пространство. По его словам, именно с улиц этих городов начинался всенародный отпор врагу, а их стены стали символом воли и единства многонационального народа России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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