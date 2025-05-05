05 мая 2025

Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллар подорожает до 115-125 рублей из-за падения цен на нефть
Доллар подорожает до 115-125 рублей из-за падения цен на нефть Фото:

Курс доллара в ближайшее время может вырасти до 115-125 рублей за единицу на фоне снижения цен на нефть. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.

«Нефть падает к 45 долларам за баррель. Значит, курс поднимется к 115-125 рублей за доллар», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.

Ранее аналитик Владислав Антонов предрек падение рубля на майских праздниках 2025 года из-за снижения ликвидности и ряда внешних факторов. Он уточнил, что ожидается широкое колебание курса для доллара — в диапазоне 80–89,5 рубля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курс доллара в ближайшее время может вырасти до 115-125 рублей за единицу на фоне снижения цен на нефть. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска. «Нефть падает к 45 долларам за баррель. Значит, курс поднимется к 115-125 рублей за доллар», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Ранее аналитик Владислав Антонов предрек падение рубля на майских праздниках 2025 года из-за снижения ликвидности и ряда внешних факторов. Он уточнил, что ожидается широкое колебание курса для доллара — в диапазоне 80–89,5 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...