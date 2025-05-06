Уходящий в отставку Шольц дал наставление своему преемнику

Шольц пожелал своему преемнику Мерцу успехов на посту канцлера
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Олаф Шольц пожелал удачи своему преемнику на посту канцлера Фридриху Мерцу
Олаф Шольц пожелал удачи своему преемнику на посту канцлера Фридриху Мерцу Фото:

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал удачи Фридриху Мерцу, который может стать новым главой правительства страны уже 6 мая. Он также выразил надежду, что даже в трудные периоды преемник сможет находить силы, чтобы двигаться вперед. 

«Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство! В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность», — сказал Шольц на прощальном мероприятии на позиции канцлера. Трансляцию мероприятия проводил youtube-канал Phoenix.

Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер, назначено на 6 мая. Также прощальное видеообращение в соцсетях опубликовала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В нем она подвела итоги своей работы и выразила благодарность коллегам.

Ранее сообщалось, что менее половины граждан Германии поддерживают Фридриха Мерца как кандидата на пост канцлера — согласно опросу Politbarometer, только 38% респондентов положительно оценивают его возможное назначение, тогда как 56% относятся к этому негативно. В рейтинге популярных политиков ФРГ Мерц занимает шестое место, уступая, в частности, министру обороны Борису Писториусу. Также сообщалось, что новым главой МИД ФРГ может стать представитель ХДС Йохан Вадефуль, передает RT.

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Действующий канцлер Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал удачи Фридриху Мерцу, который может стать новым главой правительства страны уже 6 мая. Он также выразил надежду, что даже в трудные периоды преемник сможет находить силы, чтобы двигаться вперед.  «Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство! В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность», — сказал Шольц на прощальном мероприятии на позиции канцлера. Трансляцию мероприятия проводил youtube-канал Phoenix. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер, назначено на 6 мая. Также прощальное видеообращение в соцсетях опубликовала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В нем она подвела итоги своей работы и выразила благодарность коллегам. Ранее сообщалось, что менее половины граждан Германии поддерживают Фридриха Мерца как кандидата на пост канцлера — согласно опросу Politbarometer, только 38% респондентов положительно оценивают его возможное назначение, тогда как 56% относятся к этому негативно. В рейтинге популярных политиков ФРГ Мерц занимает шестое место, уступая, в частности, министру обороны Борису Писториусу. Также сообщалось, что новым главой МИД ФРГ может стать представитель ХДС Йохан Вадефуль, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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