Президент США Дональд Трамп 5 мая 2025 года положительно оценил предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии в зоне специальной военной операции, назвав его важным шагом к урегулированию конфликта. О н подчеркнул, что перемирие может стать основой для переговоров, но требует «реальных действий» от всех сторон.
Также ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва в Курскую область, развернув бои у поселков Теткино и Новый Путь. ВС РФ отбили противника. Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглась обстрелу, морская пехота предотвратила атаку ВСУ в Белгородской области, а в районе Часова Яра российские силы уничтожили технику противника. Об этих и других событиях спецоперации — в материале URA.RU.
ВСУ попытались прорваться в Курскую область с нового направления
ВСУ пытались проникнуть на территорию Курской области развернув бои в районе поселков Теткино и Новый Путь. Российские войска, заранее подготовленные благодаря разведданным, пресекли наступление. Они уничтожили часть техники противника, включая танк, установку разминирования УР-77 и две инженерные машины разграждения. Военкор Александр Сладков отметил, что атака была ожидаемой, так как ВСУ пытались воспользоваться дождливой погодой для преодоления минных полей. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские силы нанесли значительные потери противнику, сорвав его планы закрепиться на российской территории.
Массированный обстрел Запорожской области
Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого без электроснабжения остались 1152 абонента. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил об этом в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что сохраняется угроза повторных ударов, и призвал жителей не покидать укрытия до стабилизации обстановки.
Запад планирует поставить Киеву новые Patriot до саммита НАТО
Западные союзники Украины обсуждают поставку дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, стремясь достичь соглашения до саммита НАТО в июне 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Потенциальными поставщиками выступают США и Греция, хотя точное количество комплексов и логистика их доставки находится на обсуждении.
Шеремет: Зеленский не избежит наказания за свои преступления
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет избежать ответственности за свои действия, обвиняя его в угрозах мировому сообществу. Заявление прозвучало в ответ на угрозы Зеленского в адрес участников парада Победы в Москве.
«Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым», — цитирует Шеремета РИА Новости. Депутат подчеркнул, что Зеленского ждет «справедливое возмездие», и его попытки укрыться в бункере не спасут от наказания. Шеремет также отметил, что подобные угрозы лишь подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции для защиты российских интересов.
Морская пехота пресекла попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
Морская пехота Тихоокеанского флота (ТОФ) предотвратила попытку ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области, сообщил оператор FPV-дронов 155-й бригады с позывным Кедр. ВСУ используют малые штурмовые группы по 3–4 человека, пытаясь скрытно проникнуть через лесные массивы. Российская разведка оперативно выявляет противника, передавая координаты для ударов FPV-дронами и артиллерией, что позволяет пресекать атаки на ранних этапах. По словам Кедра, слаженная работа штурмовиков и операторов дронов не дает ВСУ закрепиться на подступах к российским позициям.
Опубликованы кадры боевой подготовки военных КНДР на российских полигонах
Telegram-канал «Северный ветер» о публиковал уникальные кадры боевой подготовки военнослужащих КНДР, проходящих обучение на российских полигонах. Видео демонстрирует занятия по рукопашному бою и обезвреживанию противника с холодным оружием. Северокорейские военные, известные строгой дисциплиной, отрабатывают навыки ближнего боя, которые обязательны для всех видов войск КНДР. Эксперты отмечают, что участие северокорейских подразделений в совместных тренировках усиливает координацию с российскими силами, особенно в условиях поддержки в Курской области, где с ноября 2024 года замечено присутствие КНДР.
Москва успешно отразила ночную атаку беспилотников
В ночь на 5 мая 2025 года Москва подверглась атаке беспилотников, которые были успешно нейтрализованы силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Из-за атаки во Внуково был введен план «Ковер», временно ограничивший работу аэропорта.
Российские военные уничтожили технику ВСУ в районе Часова Яра
Российские мотострелки южной группировки войск сорвали подвоз боеприпасов ВСУ в районе Часова Яра, уничтожив технику противника с помощью противотанкового ракетного комплекса «Метис». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар с расстояния около двух километров точно поразил цель. На Южно-Донецком направлении ударные дроны обнаружили скопление техники ВСУ у села Богатырь, уничтожив американский бронетранспортер и несколько автомобилей с боеприпасами, передает «Пятый канал».
Трамп прокомментировал предложение Путина о трехдневном перемирии
Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в зоне специальной военной операции в мае, назвав его важным шагом. Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможного мирного урегулирования, инициированного после встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане в апреле.
«Это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать по урегулированию конфликта», — сказал Трамп. Он отметил, что перемирие может стать отправной точкой для дальнейших переговоров, но подчеркнул необходимость «реальных действий» со стороны всех сторон.
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