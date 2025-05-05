Путин пресек атаки элит на Собянина

Президент РФ Владимир Путин защитил мэра Москвы Сергея Собянина от очередных атак элит. Встречей в Кремле Путин показал, что Собянин остается в его команде, и что он не разделяет нападок на градоначальника, объяснил URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
«Москва традиционно демонстрирует очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям. Хорошая динамика — плюс 25 процентов. Доля Москвы в экономике страны тоже существенная — свыше 21 процента», — отметил Путин, начиная разговор.
Собянин уточнил, что рост экономики идет, несмотря ни на пандемию коронавируса, ни на СВО. «Мы видим новую индустриализацию Москвы. Вы помните эти процессы, когда заводы уезжали от нас в другие регионы. Сегодня мы видим обратный процесс, потому что высокотехнологичное производство требует соответствующих кадров», — сообщил столичный мэр.
Наибольший рост показал IT-сектор. По словам Сергея Собянина, первый скачок был в период пандемии COVID, когда стали востребованы информационные технологии. Путин, глядя в документы, которые принес с собой мэр, уточнил: «2023 год — 222 процента, а 2024-й — 316,5».
По темпам развития Москва еще в 2023 году вышла на второе место в мире. Правда, за лидерство придется конкурировать с мегаполисами Китая. «Мы надеемся, что в тройке городов будем», — пообещал он.
Градоначальник рассказал о развитии социальной сферы Москвы и поддержке городов-побратимов — Донецка и Луганска. Там реконструировано уже больше двух тысяч объектов, восстанавливаются коммунальные сети и автодороги. Масштабные работы по ремонту городской инфраструктуры ведутся и в Москве. «Важно, чтобы люди почувствовали, что в их жизни происходят позитивные изменения, — поддержал Путин. — Это возможности, которые возникают в результате развития экономики.
И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка. Да и разница не очень большая. Это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов. Это очень здорово».
Встреча Путина с Собяниным — это знак о том, что мэр был и остается человеком путинской команды, объяснил URA.RU политолог Илья Гращенков. «Это — публичная защита для Собянина. Это сигнал о том, что президент оценивает работу мэра позитивно, Собянин остается в обойме, Кремль его поддерживает, — пояснил политолог. –
Вместе с тем, это не снижает противоречие и противостояние. Просто дает сигнал о том, что переходить в какую-то активную фазу атаки может быть опасно для нападающего. Вам может показаться, что Собянин ослабел, но на самом деле это не так – просто меняются определенные его паттерны».
Собянин в последние несколько месяцев не раз подвергался прямым и косвенным информационным атакам. Например, в политкругах высказывалось мнение, что его положение пошатнулось на фоне отставки свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который считался «человеком столичного мэра». Кроме того, в адрес Собянина на недавнем заседании президиума Госсовета прозвучал намек со стороны министра финансов России Антона Силуанова, который заявил, что нужно повышать эффективность бюджетных расходов.
По словам политолога Гращенкова, Собянин входит в близкий круг президента, и «конкуренция здесь достаточно серьезная». «Прежде всего, идеологическая: кто-то — сторонник возвращения в СССР, кто-то — построения новой формы империи. Собянин — сторонних технократизма, который многими воспринимается как западный, то есть со ставкой на то, что во главе угла должен стоять комфорт каждого отдельного человека — не человек для государства, а государство для человека. Поэтому с Собяниным постоянно идет борьба за власть и в первую очередь за ресурсы. В какой-то степени, он действительно теряет влияние, так как губернаторы, которые входили в его окружение, постепенно уходят, и большой группы за ним сегодня нет. Поэтому другие группы влияния стараются ему противодействовать», — заключил политолог.
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