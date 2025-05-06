В Воронежской области сбили 18 украинских дронов

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При падении обломков сбитых беспилотников в городе на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании
При падении обломков сбитых беспилотников в городе на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Воронежской области дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили не менее 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории шести муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем официальном telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в шести муниципалитетах Воронежской области обнаружены и уничтожены уже не менее 18 БПЛА», — написал глава региона. По его словам, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Гусев также отметил, что при падении обломков сбитых беспилотников в одном из городов на юге области были повреждены несколько окон в нежилом здании, кровля и хозяйственные постройки двух частных домов, а также остекление автомобиля «Газель». Кроме того, в местном парке произошло возгорание на детской площадке.

В настоящее время на всех объектах работают оперативные службы. Губернатор подчеркнул, что восстановление поврежденного имущества начнется в максимально возможные сроки. При этом он добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, и призвал жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб.

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В Воронежской области дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили не менее 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории шести муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем официальном telegram-канале. «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в шести муниципалитетах Воронежской области обнаружены и уничтожены уже не менее 18 БПЛА», — написал глава региона. По его словам, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Гусев также отметил, что при падении обломков сбитых беспилотников в одном из городов на юге области были повреждены несколько окон в нежилом здании, кровля и хозяйственные постройки двух частных домов, а также остекление автомобиля «Газель». Кроме того, в местном парке произошло возгорание на детской площадке. В настоящее время на всех объектах работают оперативные службы. Губернатор подчеркнул, что восстановление поврежденного имущества начнется в максимально возможные сроки. При этом он добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, и призвал жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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