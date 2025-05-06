В Воронежской области дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили не менее 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории шести муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем официальном telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в шести муниципалитетах Воронежской области обнаружены и уничтожены уже не менее 18 БПЛА», — написал глава региона. По его словам, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Гусев также отметил, что при падении обломков сбитых беспилотников в одном из городов на юге области были повреждены несколько окон в нежилом здании, кровля и хозяйственные постройки двух частных домов, а также остекление автомобиля «Газель». Кроме того, в местном парке произошло возгорание на детской площадке.
В настоящее время на всех объектах работают оперативные службы. Губернатор подчеркнул, что восстановление поврежденного имущества начнется в максимально возможные сроки. При этом он добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, и призвал жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб.
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