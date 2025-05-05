Путин отреагировал на отказ Моди приехать на 9 Мая в Москву

Коалиция стран, которые поддерживают Россию в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и лидеры которых приедут на 9 Мая в Москву, не распалась. Как объяснила URA.RU доцент Финуниверситета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко, сегодняшний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который не приедет на День Победы, подтверждает общность позиций двух стран по отношению к этой дате.
«Нарендра Моди поздравил Владимира Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Было отмечено, что День Победы — это общий праздник. Индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве», — сказано в сообщении Кремля.
Также в пресс-релизе говорится, что Путин выразил соболезнования Моди в связи с терактом 22 апреля в городе Пахалгаме, в результате которого погибли граждане Индии. Путин и Моди подтвердили, что их страны будут бескомпромиссно бороться с терроризмом.
По информации Кремля, Путин и Моди отметили «стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства». Индийский премьер напомнил, что ждет Путина с визитом. «Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.
Премьер Моди был одним из первых, кто заявил, что приедет в Москву на военный парад 9 Мая. Однако после теракта в Пахалгаме и обострения в связи с этим обстановки на индийско-пакистанской границе Моди отменил поездку в Россию. Индийская сторона сообщила, что будет представлена министром обороны, но позже появилась информация о «представителе».
Отсутствие Моди на параде имеет вескую причину, и это не означает какого-то раскола в отношениях Дели и Москвы. Разговор двух лидеров — подтверждение тому, считает политолог Евгения Войко. «Для Моди внутренняя ситуация в стране, конечно, важнее. Но он изначально заявлял о желании приехать на День Победы в Москву. Это означает, что Индия полностью солидарна с Россией по такому фундаментальному вопросу, как отношение к итогам Второй мировой войны, к тем событиям, к Победе советского народа.
Индия не разделяет националистических подходов Украины и Запада к 9 Мая, которые представляют этот день как трагедию, как некую драму. Как и для России, 9 Мая для Индии – это День Победы, это торжественное событие», — отметила Войко.
Индия понижает статус своего представительства в День Победы в Москве, но не отстраняется от России, подчеркнула политолог. И российское руководство с пониманием воспринимает решение Моди отменить визит в Россию.
«Российско-индийские отношения всегда отличались позитивом, конструктивной, даже дружеской повесткой, в отличие от российско-пакистанских отношений, которые только-только начинают выстраиваться и приобретать какие-то очертания. Повестка с Индией у нас давно проработана — экономически, идейно, политически и даже геополитически. Индия не присоединилась к антироссийской фронде. Более того, она активно развивает экономические отношения с Россией. Конечно, нам хотелось бы видеть Моди на военном параде в Москве, но объяснимо, почему он вынужден был отказаться», — заключила Евгения Войко.
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