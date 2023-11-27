Путин: Запад делает все возможное, чтобы продолжить доминировать в мире

Страны коллективного Запада делают все возможное, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гостям Международного форума «Примаковские чтения».
Глава государства подчеркнул, что в мире постепенно возникает новый миропорядок. «Однако известная группа стран [Запада], привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким „порядком, основанным на правилах“», — сказал Владимир Путин. Его слова
По словам российского лидера, именно порывы Запада привели к украинскому кризису. Также дестабилизирующий курс западных государств спровоцировали эскалацию на Ближнем Востоке.
Ранее Путин отреагировал на обострение ситуации в ближневосточном регионе 7 октября, когда движение ХАМАС напало на Израиль. Президент назвал эскалацию «провалом политики США».
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