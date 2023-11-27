Путин: Запад делает все возможное, чтобы продолжить доминировать в мире

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин высказался о стремлении Запад к мировому доминированию Фото:

Страны коллективного Запада делают все возможное, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гостям Международного форума «Примаковские чтения».

Глава государства подчеркнул, что в мире постепенно возникает новый миропорядок. «Однако известная группа стран [Запада], привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким „порядком, основанным на правилах“», — сказал Владимир Путин. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля.

По словам российского лидера, именно порывы Запада привели к украинскому кризису. Также дестабилизирующий курс западных государств спровоцировали эскалацию на Ближнем Востоке.

Ранее Путин отреагировал на обострение ситуации в ближневосточном регионе 7 октября, когда движение ХАМАС напало на Израиль. Президент назвал эскалацию «провалом политики США».

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Страны коллективного Запада делают все возможное, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гостям Международного форума «Примаковские чтения». Глава государства подчеркнул, что в мире постепенно возникает новый миропорядок. «Однако известная группа стран [Запада], привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким „порядком, основанным на правилах“», — сказал Владимир Путин. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. По словам российского лидера, именно порывы Запада привели к украинскому кризису. Также дестабилизирующий курс западных государств спровоцировали эскалацию на Ближнем Востоке. Ранее Путин отреагировал на обострение ситуации в ближневосточном регионе 7 октября, когда движение ХАМАС напало на Израиль. Президент назвал эскалацию «провалом политики США».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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