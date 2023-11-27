Путин: Запад делает все возможное, чтобы продолжить доминировать в мире

27 ноября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин высказался о стремлении Запад к мировому доминированию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны коллективного Запада делают все возможное, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гостям Международного форума «Примаковские чтения». Глава государства подчеркнул, что в мире постепенно возникает новый миропорядок. «Однако известная группа стран [Запада], привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким „порядком, основанным на правилах“», — сказал Владимир Путин. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. По словам российского лидера, именно порывы Запада привели к украинскому кризису. Также дестабилизирующий курс западных государств спровоцировали эскалацию на Ближнем Востоке. Ранее Путин отреагировал на обострение ситуации в ближневосточном регионе 7 октября, когда движение ХАМАС напало на Израиль. Президент назвал эскалацию «провалом политики США».

Страны коллективного Запада делают все возможное, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гостям Международного форума «Примаковские чтения». Глава государства подчеркнул, что в мире постепенно возникает новый миропорядок. «Однако известная группа стран [Запада], привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким „порядком, основанным на правилах“», — сказал Владимир Путин. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. По словам российского лидера, именно порывы Запада привели к украинскому кризису. Также дестабилизирующий курс западных государств спровоцировали эскалацию на Ближнем Востоке. Ранее Путин отреагировал на обострение ситуации в ближневосточном регионе 7 октября, когда движение ХАМАС напало на Израиль. Президент назвал эскалацию «провалом политики США».