Трассу из Екатеринбурга в Тюмень частично перекроют

Движение на дороге обещают закрыть на 10 минут
Из-за работ по демонтажу 30 ноября на 10 минут будет частично закрыто движение на 316-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области.
«30 ноября с 11:00 до 11:10 будет ограничено движение транспорта на 316-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, в направлении Тюмени, в связи с проведением демонтажа дорожной металлической конструкции. Безопасность движения будет обеспечивать наряд ДПС», — сообщили в региональном УГИБДД.
Водителей просят быть внимательными. Свой маршрут автомобилистам советуют планировать заранее.
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