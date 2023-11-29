Трассу из Екатеринбурга в Тюмень частично перекроют

На федеральной трассе из Екатеринбурга в Тюмень 30 ноября перекроют движение
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Движение на дороге обещают закрыть на 10 минут Фото:

Из-за работ по демонтажу 30 ноября на 10 минут будет частично закрыто движение на 316-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«30 ноября с 11:00 до 11:10 будет ограничено движение транспорта на 316-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, в направлении Тюмени, в связи с проведением демонтажа дорожной металлической конструкции. Безопасность движения будет обеспечивать наряд ДПС», — сообщили в региональном УГИБДД.

Водителей просят быть внимательными. Свой маршрут автомобилистам советуют планировать заранее.

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Из-за работ по демонтажу 30 ноября на 10 минут будет частично закрыто движение на 316-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «30 ноября с 11:00 до 11:10 будет ограничено движение транспорта на 316-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, в направлении Тюмени, в связи с проведением демонтажа дорожной металлической конструкции. Безопасность движения будет обеспечивать наряд ДПС», — сообщили в региональном УГИБДД. Водителей просят быть внимательными. Свой маршрут автомобилистам советуют планировать заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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