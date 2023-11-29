Трассу из Екатеринбурга в Тюмень частично перекроют

На федеральной трассе из Екатеринбурга в Тюмень 30 ноября перекроют движение

29 ноября 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Движение на дороге обещают закрыть на 10 минут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из-за работ по демонтажу 30 ноября на 10 минут будет частично закрыто движение на 316-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «30 ноября с 11:00 до 11:10 будет ограничено движение транспорта на 316-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, в направлении Тюмени, в связи с проведением демонтажа дорожной металлической конструкции. Безопасность движения будет обеспечивать наряд ДПС», — сообщили в региональном УГИБДД. Водителей просят быть внимательными. Свой маршрут автомобилистам советуют планировать заранее.

Из-за работ по демонтажу 30 ноября на 10 минут будет частично закрыто движение на 316-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «30 ноября с 11:00 до 11:10 будет ограничено движение транспорта на 316-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, в направлении Тюмени, в связи с проведением демонтажа дорожной металлической конструкции. Безопасность движения будет обеспечивать наряд ДПС», — сообщили в региональном УГИБДД. Водителей просят быть внимательными. Свой маршрут автомобилистам советуют планировать заранее.