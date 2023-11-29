Власти подготовили видеоинструкцию для челябинцев, как задать вопрос Текслеру

Жители могут отправить на прямую линию Алексея Текслера видеообращение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области жители могут отправить видеообращение или вопрос на прямую линию с губернатором Алексеем Текслером, которая пройдет 5 декабря. В пресс-службе правительства региона предоставили подробную видеоинструкцию, как это сделать.

«Прямая линия с губернатором пройдет 5 декабря. Текслеру можно задать вопрос двумя способами: отправить видеообращение или заполнить форму вопроса», — уточнили в пресс-службе.

Прямой эфир будут транслировать телеканалы, радиостанции и официальные паблики в социальных сетях, например, паблик Центр управления регионом и правительства области в соцсети «ВКонтакте».

В правительстве отметили, что вопросы будут приниматься до окончания прямой линии. Жители региона могут рассказать о своей проблеме двумя способами на официальном сайте «Спроси Текслера»:

Отправить видеообращение. Зайти на сайт и нажать на красную кнопку «отправить видеообращение». Заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл.

Задать вопрос. На сайте нажать на активную кнопку «задать вопрос», которая переведет на страницу портала Госуслуг. Необходимо авторизоваться и заполнить форму обратной связи. Там же можно оставить вопросы.

Губернатор Текслер ответит на вопросы жителей 5 декабря в 12:00. С 29 стартовал прием обращений.