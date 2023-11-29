29 ноября 2023

Пермская пенсионерка написала на 100 баллов Большой этнографический диктант

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тотальный диктант. Челябинск, тотальный диктант
Галина Азанова стала первым стобалльником в округе за последние 7 лет Фото:

Пенсионерка из Чернушки Пермского края Галина Азанова получила высшую оценку за написание Большого этнографического диктанта. Участие в международной акции она проходила офлайн, рассказали в администрации Чернушинского городского округа.

«Жительница Чернушинского округа набрала сто баллов в Большом этнографическом диктанте офлайн. Стобалльницей стала Галина Матвеевна Азанова. Она стала первым стобалльником в округе за последние семь лет проведения диктанта», — сообщается на странице округа в соцсети «ВКонтакте».

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» проходила в начале ноября. Ежегодно в нем принимают участие миллионы жителей России и других стран. Они за ограниченное время отвечают на 30 вопросов о культуре и традициях народов, проживающих на территории РФ.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсионерка из Чернушки Пермского края Галина Азанова получила высшую оценку за написание Большого этнографического диктанта. Участие в международной акции она проходила офлайн, рассказали в администрации Чернушинского городского округа. «Жительница Чернушинского округа набрала сто баллов в Большом этнографическом диктанте офлайн. Стобалльницей стала Галина Матвеевна Азанова. Она стала первым стобалльником в округе за последние семь лет проведения диктанта», — сообщается на странице округа в соцсети «ВКонтакте». Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» проходила в начале ноября. Ежегодно в нем принимают участие миллионы жителей России и других стран. Они за ограниченное время отвечают на 30 вопросов о культуре и традициях народов, проживающих на территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...