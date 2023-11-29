Пермская пенсионерка написала на 100 баллов Большой этнографический диктант

Пенсионерка из Чернушки Пермского края Галина Азанова получила высшую оценку за написание Большого этнографического диктанта. Участие в международной акции она проходила офлайн, рассказали в администрации Чернушинского городского округа.
«Жительница Чернушинского округа набрала сто баллов в Большом этнографическом диктанте офлайн. Стобалльницей стала Галина Матвеевна Азанова. Она стала первым стобалльником в округе за последние семь лет проведения диктанта», — сообщается на странице округа в соцсети «ВКонтакте».
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» проходила в начале ноября. Ежегодно в нем принимают участие миллионы жителей России и других стран. Они за ограниченное время отвечают на 30 вопросов о культуре и традициях народов, проживающих на территории РФ.
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