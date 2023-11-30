Полиция ХМАО назвала статистику раскрываемости IT-преступлений

УМВД ХМАО: в регионе раскрывается 20% IT-преступлений

30 ноября 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

В ХМАО 95% звонков от мошенников поступают с территорий недружественных стран Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО сотрудники полиции раскрывают 20% от общего количества IT-преступлений. Это на 5% меньше, чем было в 2022 году и связано с тем, что жители региона стали чаще сообщать о мошеннических действиях силовикам, рассказал начальник отделения УУР УМВД России по ХМАО Алексей Распутний во время прямого эфира на тему IT-преступлений. «В этом году увеличилась регистрация преступлений […] обычно люди в 80% случаев обращаются в тот же день, когда в отношении них было совершено преступление», — рассказал Алексей Распутний в паблике «ЦУР ХМАО» во «ВКонтакте». Он добавил, что чаще всего жители ХМАО сообщают о звонках лже-сотрудников банков, это наиболее распространенный вид дистанционного мошенничества. Алексей Распутний отметил, что 95% таких звонков жителям ХМАО поступают с территории Украины, Польши и других недружественных стран. Поэтому задержать организаторов преступлений югорским полицейским невозможно.

В ХМАО сотрудники полиции раскрывают 20% от общего количества IT-преступлений. Это на 5% меньше, чем было в 2022 году и связано с тем, что жители региона стали чаще сообщать о мошеннических действиях силовикам, рассказал начальник отделения УУР УМВД России по ХМАО Алексей Распутний во время прямого эфира на тему IT-преступлений. «В этом году увеличилась регистрация преступлений […] обычно люди в 80% случаев обращаются в тот же день, когда в отношении них было совершено преступление», — рассказал Алексей Распутний в паблике «ЦУР ХМАО» во «ВКонтакте». Он добавил, что чаще всего жители ХМАО сообщают о звонках лже-сотрудников банков, это наиболее распространенный вид дистанционного мошенничества. Алексей Распутний отметил, что 95% таких звонков жителям ХМАО поступают с территории Украины, Польши и других недружественных стран. Поэтому задержать организаторов преступлений югорским полицейским невозможно.